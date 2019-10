Brutálny zákrok! Futbalista knokautoval rozhodcu, do nemocnice ho prevážal vrtuľník

Škandál v nemeckom futbale! Udial sa v 11. lige v stretnutí medzi FSV Münster a TV Semd. Iba 22-ročný rozhodca vytiahol jednému z hráčov červenú kartu.

Futbalista FSV Münster sa však ešte pred odchodom do kabíny rozhodcovi pomstil a knokautoval ho tvrdou ranou do hlavy. Arbiter sa po údere zvalil na trávnik a v bezvedomí tam zostal ležať. Keďže v blízkosti nebola žiadna nemocnica, musel pre rozhodcu priletieť záchranársky vrtuľník. Našťastie, vážnejšie poranenia mozgu ani hlavy sa v nemocnici nepotvrdili, no vylúčeného futbalistu čaká tvrdý trest a zrejme svoje správanie sa bude musieť vysvetľovať aj na polícii.