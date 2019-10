Hovorca Kremľa: Ak bol vodca IS zlikvidovaný, Trump má zásluhy v boji s terorizmom

Ak sa potvrdí správa o smrti vodcu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího, bude to znamenať, že americký prezident Donald Trump zásadným spôsobom prispel k boju proti medzinárodnému terorizmu. V pondelok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Podľa agentúry TASS Peskov ubezpečil, že už "samotná správa (Trumpa o likvidácii Baghdádího) nemôže vyvolať negatívnu reakciu" u ruskej vlády. Peskov dodal, že ruské jednotky zaznamenali prítomnosť amerických lietadiel a dronov v oblasti, kde bol Baghdádí počas víkendu zlikvidovaný. Ruské ministerstvo obrany pritom vo svojej bezprostrednej reakcii na Trumpovo oznámenie o Baghdádího smrti vyjadrilo v nedeľu "pochybnosti o realite" týchto vyhlásení. Dodalo, že neotvorilo sýrsky vzdušný priestor pre prelet amerických lietadiel. Trump sa pritom vo svojom vyhlásení poďakoval za pomoc pri operácii v Idlibe aj Rusku, Sýrii a Turecku, poznamenala agentúra TASS. Operácia na severozápade Sýrie, ktorej výsledkom bola smrť vodcu tzv. Islamského štátu, sa odohrala počas uplynulého víkendu. Podľa Trumpa sa Baghdádí odpálil za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti. Operácia, pri ktorej zabili Baghdádího, sa odohrala pri malej dedine Báríšá ležiacej v severozápadnej Sýrii v provincii Idlib. Baghdádího identitu potvrdili aj genetické testy, uistil Trump. Medzinárodné spoločenstvo označilo likvidáciu vodcu IS za dôležitý, ale nie rozhodujúci krok, a zdôraznilo nutnosť pokračovať vo vojne proti terorizmu.