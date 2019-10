Zhnijú tony slovenskej zeleniny v skladoch? Pestovatelia zúfajú, reťazce radšej nakupujú zo zahraničia

Na poliach a v skladoch ležia tony slovenskej zeleniny. Napriek tomu obchodníci nakupujú zeleninu zo zahraničia a výnimkou nie je ani cibuľa, kapusta či zemiaky, pričom na Slovensku ich máme stále dosť.

Upozorňuje na to Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska. „Obchodníci a reťazce nakupujú zeleninu zo zahraničia, zatiaľ čo slovenskej zeleniny máme stále dosť a ešte je aj množstvo nepozberanej zeleniny na poliach. Reálne hrozí, že slovenská zelenina zhnije v skladoch a na poliach. Nemôže nám byť jedno, že zahraničná zelenina má v obchodoch na Slovensku prednosť pred kvalitnou a čerstvou slovenskou zeleninou,“ povedal riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska Jozef Šumichrast.



K typickým plodinám, ktoré v tohtoročnom období dopestujeme na domácich poliach, alebo už čakajú v skladoch patrí kapusta biela aj červená, zeler, cvikla, petržlen, cibuľa žltá, zemiaky či tekvica. „Slováci dopestujú v domácich podmienkach dostatok domácej zeleniny, ktorá by mala mať pred dovezenou prednosť,“ zdôraznil Šumichrast.



Podľa neho je namieste žiadať od obchodníkov, aby uprednostnili ponúknutie slovenskej zeleniny ich zákazníkom. „Rovnako by v tomto prípade mal zasiahnuť aj štát a podporiť slovenských pestovateľov, ktorí vytvárajú ekonomickú hodnotu pre štát, podporujú zamestnanosť a platia na Slovensku dane na rozdiel od zahraničných dodávateľov a pestovateľov. Súčasne je to príležitosť ako priniesť prácu do “hladových dolín” Slovenska,“ konštatoval Šumichrast.