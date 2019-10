Bujaré oslavy v Buenos Aires: Prezidentské voľby vyhral stredoľavý kandidát Fernández

V prezidentských voľbách v Argentíne zvíťazil v nedeľu už v prvom kole favorizovaný stredoľavý kandidát Alberto Fernández.

Vyplýva to z oficiálnych takmer úplných výsledkov, informovali agentúry AFP a DPA.

Fernández, 60-ročný profesor práva, viedol po sčítaní vyše 96 percent odovzdaných hlasov so ziskom 48,03 percenta, pričom jeho stredopravý súper, súčasný prezident Mauricio Macri (60) dostal 40,44 percenta hlasov.

Na priame víťazstvo potrebuje 60-ročný Fernández získať v prvom kole volieb najmenej 45 percent hlasov, alebo prípadne len 40 percent, ak bude mať pred druhým najúspešnejším kandidátom náskok najmenej desať percentuálnych bodov. V opačnom prípade by sa druhé kolo prezidentských volieb konalo 24. novembra.

Tisíce nadšených stúpencov Fernándeza už oslavovalo pred ústredím jeho strany v metropole Buenos Aires. "Je to veľký deň pre Argentínu," povedal novinárom sám Fernández, ktorého kandidátkou na viceprezidentku je bývalá hlava štátu Cristina Kirchnerová. Pre túto populistku a polarizujúcu političku, ktorá čelí procesu v jednom z prípadov obvinení z korupcie počas pôsobenia v úrade, by bolo víťazstvo ohromujúcim návratom, konštatuje AFP. Kirchnerová vystriedala v prezidentskom úrade v roku 2007 svojho manžela Néstora Kirchnera a vládla do roku 2015.Fernández bol šéfom kabinetu Kirchnera a následne krátko aj jeho manželky. Nový viceprezident a jeho zástupkyňa sa hlásia k peronizmu.

Macri (60), ktorého popularita sa prudko znížila v uplynulom roku, keď juhoamerická krajina bojovala s hospodárskym poklesom a nepokojnými trhmi, vyhlásil, že terajšie voľby boli rozhodovaním o protichodných "víziách budúcnosti". Macri vyzval na veľkú účasť, čo analytici vnímali ako jeho najväčšiu nádej na dobehnutie náskoku Fernándeza z prieskumov a vynútenie si druhého kola.

Macri už priznal porážku a prisľúbil "zdravú a konštruktívnu opozíciu". Stúpencom povedal, že hovoril telefonicky s Fernándezom a pozval ho v pondelok na raňajky s cieľom začať rozhovory o odovzdaní moci.

Fernández, ktorý sa ujme úradu 10. decembra, vo víťaznom prejave prisľúbil "nový poriadok" a "novú logiku" budovania "rovnostárskejšej Argentíny s väčšou solidaritou". Súčasne však avizoval trhovo orientovanú ekonomickú politiku v snahe upokojiť obavy, rozdúchavané Macriho protrhovým táborom, že by mohol zaviesť krajinu k socialistickému režimu po vzore Venezuely.

Účasť na nedeľňajších všeobecných voľbách v Argentíne dosiahla podľa ministerstva vnútra viac než 80 percent po kampani, v ktorej dominovala ekonomická kríza postihujúca druhé najväčšie hospodárstvo Latinskej Ameriky.

Argentínski voliči si v nedeľu volili aj polovicu Poslaneckej snemovne a tretinu Senátu, guvernéra provincie Buenos Aires a starostu hlavného mesta.

V Senáte budú mať peronisti o sedem kresiel viac než Macriho koalícia Spolu za zmenu, no Fernándezova strana Front pre všetkých bude potrebovať spojencov na jednoduchú väčšinu v dolnej komore, uviedla tlačová agentúra Telam. Útechou pre stredopravý tábor môže byť aj jasné opätovné víťazstvo Horacia Rodrígueza z Macriho strany vo voľbách starostu Buenos Aires.