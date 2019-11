Mama našla v postieľke mŕtveho syna († 9 mes.): Zdrvená žena bojuje proti predmetu, ktorý používa mnoho rodičov

Lisa Geeová varuje ostatných rodičov pred nebezpečnými nárazníkmi do detských postieľok. Svojho syna Prestona († 9.mes) našla mŕtveho, pretože sa do neho zamotal.

Ako informuje portál The Mirror, deväťmesačné dieťa bolo nájdené s nárazníkom do detskej postieľky „ovinutým okolo krku“ v septembri 2013. Matka Lisa rýchlo vytočila číslo 999 napriek tomu, že vedela, že záchranári nemôžu pre jej syna, Prestona, nič urobiť. „Prosím, pomôžte mi, moje dieťa je mŕtve,“ kričala.

Keď jej partner vyberal syna z postieľky, nárazník malo dieťa omotaný okolo krku. "Padla som na kolená a mala som pocit, že umriem tou najbolestivejšou smrťou," uviedla Lisa v príspevku na Facebooku. Dlhých 6 rokov od Prestonovej smrti sa Lisa z anglického mesta Leicestershire venovala varovaniu ostatných rodičov o nebezpečenstvách nárazníkov do detských postieľok.

Vyšetrovanie neskôr dospelo k záveru, že neexistujú dôkazy o tom, že uvoľnený nárazník spôsobil smrť dojčaťa, to malo zomrieť náhlou smrťou. The Mirror uviedol že Lisa s partnerom tento verdikt neakceptovali, a tak začali viesť kampaň, v ktorej Lisa stále požaduje zákaz nárazníkov do detských postieľok. V rozhovore pre Mirror Online uviedla: „Aj keď sme veľmi spokojní so zmenami, ktoré sa udiali od smrti Prestona v súvislosti so zavádzaním nárazníkov do detských postieľok, našim pôvodným cieľom neboli zmeny, a tak budeme stále presadzovať zákaz. Veríme, že budeme mať dostatočnú podporu na spísanie petície," nevzdávajú sa rodičia.

„S podporou 10 000 podpisov sme už raz dosiahli aktualizáciu bezpečnostného zákona, takže si myslím, že nebudeme musieť dlho čakať a skúsime to znova. Vzhľadom na množstvo reakcií, ktoré denne dostávame, sa len tak ľahko nevzdáme," dodali.