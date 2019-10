Hamilton vyhral ďalšiu veľkú cenu: Na celkový úspech si však ešte musí počkať

Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Mexika, 18. podujatí seriálu F1.

Druhý prišiel do cieľa Nemec Sebastian Vettel na Ferrari, tretí skončil Hamiltonov tímový kolega Fín Valtteri Bottas. Pätnásobný majster sveta Hamilton mohol v Mexiku v predstihu spečatiť svoj šiesty majstrovský titul, no k tomu potreboval okrem víťazstva aj zdolať Bottasa o potrebný počet bodov. Ten si však vďaka tretiemu miestu ešte udržal matematickú šancu na celkové prvenstvo. Do konca šampionátu ostávajú ešte tri VC. Nasledujúca je na programe už v nasledujúcu nedeľu 3. novembra v USA.

Leclerc s Vettelom si bezprostredne po štarte postrážili svoje pozície na čele a nepustili pred seba agresívneho Hamiltona. Ten sa následne dostal do súboja s Verstappenom, ktorého vytlačil mimo trate. Po prezúvaní pneumatík sa na prvé miesto posunul Vettel. Leclerc mal ambíciu vrátiť sa na prvú priečku, ale jeho druhá návšteva boxov trvala príliš dlho a po návrate na trať sa ocitol na 5. mieste. V tých momentoch už bol na prvom mieste Hamilton. Zo štartovej 6. priečky sa výrazne posunul Bottas, ktorý na 3. mieste viackrát čelil ataku Leclerca. V 62. kole zaujal nešikovný manéver Ricciarda na Péreza, ktorý si síce na okamih vylepšil pozíciu, no napokon ju vrátil Perézovi. V záverečných kolách si Hamilton bez problémov postrážil prvú priečku a pripísal si 10. víťazstvo v sezóne. Bottas potreboval skončiť na pódiu pre zachovanie si šance na titul a to sa mu vďaka tretej priečke podarilo.