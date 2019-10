Cehlárik sa dočkal: Boston povolal slovenského útočníka

Klub zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins povolal do svojho kádra slovenského útočníka Petra Cehlárika.

Dvadsaťštyriročný hráč by mal nastúpiť už v nedeľňajšom zápase na ľade New Yorku Rangers. Jeho kolegami vo štvrtej formácii by mali byť Sean Kuraly a David Backes.

Cehlárik na farme v Providence v AHL zaznamenal šesť gólov v šiestich zápasoch, naposledy sa strelecky presadil v sobotu v zápase proti Lavalu. Za Bruins v uplynulých troch sezónach odohral 37 duelov a pripísal si v nich 5 gólov i 5 asistencií. Informovali o tom zámorské médiá.