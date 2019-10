Simona z Popradu si kúpila obľúbené mlieko, nález vo vnútri fľaši ju odrovnal: Okamžitá hospitalizácia!

Rodina z popradského okresu má naozaj neuveriteľný zážitok z kúpy mliečneho ochuteného nápoja.

Až po jeho vypití ich nedospelá dcéra zistila veľmi netradičné ale hlavne nebezpečné obohatenie baleného kakaa. Vo fľaške bola otvorená ampulka s liekmi. Dodnes sa nepodarilo zistiť, ako sa tam dostali.

Prísť do obchodu, kúpiť si obľúbený nápoj, doma si ho otvoriť a vypiť, je úplne bežná záležitosť. Nik v tom nevidí žiadne riziko, ale... „Naša vtedy 17-ročná dcéra Simona si v predajni jedného veľkého obchodného reťazca, kde bola aj s bratom na nákup, ešte na konci minulého roka, kúpila obľúbený kakaový nápoj. Počas cesty domov, polovicu z neho vypila. Doma to dopila a vzápätí na nás kričala, že z fľašky niečo vypadlo. S hrôzou sme zistili, že to bola ampulka s liekmi. Ostali sme zhrození a doslova paralyzovaní. No už po chvíli som naložil dcéru s manželkou do auta a uháňali sme do nemocnice,“ opísal hororový zážitok otec Vladimír.

„Do 10 minút sme boli v nemocnici. Dcéru okamžite hospitalizovali na jednotku intenzívnej starostlivosti a dva dni tam bola na pozorovaní.Z nemocnice sme išli rovno na políciu. Bolo už neskoro večer, ale polícia začala okamžite konať. Hliadky vyrazili do supermarketu preveriť situáciu. My sme podali formou svedectva trestné oznámenie a pridali aj dôkazy. Potom sme mohli už len čakať. Polícia celý prípad napokon odstúpila na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu do Bratislavy, lebo ako nám napísali, nepreukázalo sa, že ide o trestný čin, ale o skutok, ktorý by mohol byť správnym deliktom. Stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sme dostali až v týchto dňoch, po 10 mesiacoch od hrôzostrašnej udalosti. Boli sme z neho veľmi prekvapení,“ konštatovala nešťastná mama.

V stanovisku sa píše, že výrobca nenesie zodpovednosť za vzniknutú situáciu a úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali porušeniu zákona. “Výsledok kontrol a simulácia výroby mliečneho výrobku preukázalo, že nie je možné aby takýto typ cudzieho predmetu bol vložený do spotrebiteľského obalu počas výroby mliečneho nápoja.“ Rodičia Simonky sú z toho zhrození. So slzami v očiach otec Vladimír konštatoval: „Zo zdravej potraviny sa stala otravina a nebyť ampulky s názvom lieku, tak idem na dušičky za našou dcérou na cintorín. Nikto sa nám doteraz ani len neospravedlnil, veď podľa kontrolných orgánov sa skutok nestal. Nechceli sme s týmto šokujúcim prípadom ísť na verejnosť, ale písomné konštatovanie, že sa to vlastne nestalo je naozaj príliš.“ Výrobca si vo svojom stanovisku taktiež nepripúšťa žiadne pochybenie a zodpovednosť. V závere konštatuje, že vzniknutej situácie je im veľmi ľúto, ale po dôslednom prešetrení dospeli k záveru, že za ňu nenesú žiadnu zodpovednosť.

Alprazolan

Je to vysoko účinná látka, krátkodobo pôsobiace liečivo v triede benzenodiazepanov. Používa sa k liečeniu miernych až závažných úzkostných porúch (sociálna fóbia), panických porúch a úzkosti spojenou s klinickou depresiou. Používa sa v liekoch Xanax, Xanor, Alprax, Niravan, Neurol, Razolam, Helex.