Vodca extrémistickej organizácie Abú Bakr Baghdádí († 48) zahynul: Svetové mocnosti reagujú

Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že ukrývajúci sa vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Abú Bakr Baghdádí zahynul pri zásahu amerických špeciálnych síl na severozápade Sýrie.

Ide o výrazný úder pre túto džihádistickú skupinu. Baghdádí sa podľa slov šéfa Bieleho domu odpálil za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj svoje tri deti. Otvoriť galériu Ukrývajúci sa vodca extrémistickej organizácie Islamský štát abú Bakr Baghdádí zahynul pri zásahu amerických špeciálnych síl na severozápade Sýrie. Zdroj: TASR Tlačová agentúra Reuters prináša výberový prehľad reakcií svetových mocností na túto udalosť.

Francúzsko: "Je to koniec jedného teroristu, ale nie jeho organizácie. So svojimi partnermi pokračujeme v boji proti IS a prispôsobíme sa novým regionálnym okolnostiam," tvrdí ministerka obrany Florence Parlyová, zatiaľ čo prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že po Baghdádího smrti je "prioritou" konečná porážka IS.

Británia: "Zabitie Baghdádího je dôležitým momentom v našom boji proti terorizmu, ale bitku so zlom, ktoré predstavuje IS, sme ešte nevyhrali. Budeme spolupracovať s našimi koaličnými partnermi na úplnej likvidácii vražedných a barbarských aktivít IS," vyhlásil premiér Boris Johnson.

Turecko: "Sme hrdí na to, že pomáhame Spojeným štátom, svojmu spojencovi v NATO, pri stíhaní tohto neslávne známeho teroristu. Dnes si spomíname na Baghdádího civilné obete i na našich hrdinských vojakov, ktorí prišli o život pri obrane sveta pred terorizmom IS. Turecko, ktoré je dlhodobo hradbou proti terorizmu, bude naďalej úzko spolupracovať s USA a ďalšími na porážke terorizmu vo všetkých jeho formách," povedal prezidentský poradca Fahrettin Altun.

Izrael: "Chcem pogratulovať prezidentovi Trumpovi k tomuto pôsobivému úspechu. Odzrkadľuje to naše zdieľané odhodlanie bojovať proti teroristickým organizáciám a teroristickým štátom. Ide o významný míľnik, ale pred nami je ešte veľa práce," uviedol premiér Benjamin Netanjahu.

Rusko: "Ruské ministerstvo obrany nemá spoľahlivé informácie o operácii amerických vojakov a ďalšej "eliminácii" bývalého lídra IS abú Bakra Baghdádího," uviedol hlavný hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov s narážkou na to, že správy o zabití tohto teroristického vodcu sa už viackrát objavili aj v minulosti. "Boj proti terorizmu je ťažšou úlohou než iba fyzické zničenie jeho vodcov," doplnil predseda zahraničného výboru Rady federácie Konstantin Kosačev.

Irán: "O nič veľké nejde, akurát ste zabili svoj vlastný výtvor," vyhlásil minister pre informácie Momammad Džavád Azarí Džahromí, obviniac USA - dlhodobého úhlavného nepriateľa Iránu - z vytvorenia IS.