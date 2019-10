Hviezda šou Tvoja tvár znie povedome Pavol Topoľský: Vo vývrtke z mladých hercov

Obľúbený herec Pavol Topoľský (58) je najstarším súťažiacim markizáckej mega-šou Tvoja tvár znie povedome.

Hoci tanec, spev ani angličtina nepatria medzi jeho domény, bojuje ako lev a v úspešnom projekte sa medzi mladšími kolegami nestratí. Na televíznych obrazovkách vystupuje ako večný pohoďák. To, že je to len zdanie, ktoré klame, i to, čo ho dokáže najviac nahnevať, prezradil pre Nový Čas Nedeľa.

Topoľský patrí medzi obľúbených seriálových a divadelných hercov. Aj keď pozvánka do šou Tvoja tvár znie povedome mu prišla už v mierne pokročilom veku, účasť v nej vôbec neľutuje. A to napriek počiatočnej kritike od divákov a fanúšikov. Od začiatku totiž nemal za cieľ konkurovať, alebo nebodaj zavadzať mladším ročníkom.

„Každý tam má svoje miesto. A to moje je zabaviť ľudí a urobiť niečo smiešne. S odretými ušami to nejako zvládam,“ povedal Pavol v rozhovore pre Nový Čas Neďeľa, ktorému okrem tanca a spevu robí problémy aj angličtina. „Ja som generácia, ktorá sa v škole učila ruštinu, angličtina bola imperialistický jazyk,“ dodal najstarší súťažiaci projektu. Ten pôsobí počas vystúpení i mimo nich ako „kľuďas“, ktorého len tak niečo nerozhádže. Opak je však pravdou. Kým mladých kolegov z Tváre si obľúbil a drukuje im, z tých hereckých z divadla ide niekedy z kože vyskočiť.

„Vie ma vytočiť ich neprofesionalita, nedochvíľnosť a nepripravenosť. Keď vidím, že nevedia texty, alebo prídu o polhodinu neskôr, ,lebo veď no a čo?‘ - tak to za našich čias neexistovalo,“ hneval sa Topoľský. „Ak ste meškali 15 minút do dabingu ako poslucháč VŠMU, dostali ste dištanc a pol roka vás tam nikto nezavolal. Keď sme navyše prišli neskoro na hodinu Hubovi, Chudíkovi alebo Jamrichovi, nechcite vedieť, čo s nami porobili,“ uzavrel Pavol.