Viktor Vincze oľutoval, že pred Adelou pokľakol v Teleráne: Naše zásnuby boli totálny gýč

Sype si popol na hlavu! Moderátor Viktor Vincze (28) pred dvoma rokmi požiadal o ruku svoju vyvolenú, teraz už manželku Adelu (39).

Pokľaknutie s prsteňom videlo celé Slovensko, keďže tak urobil pred kamerami markizáckeho Telerána priamo v televíznej kuchyni pri sporáku. Tento svoj husársky kúsok, pri ktorom šokovaná Adela lapala po dychu, si však nechal rozležať v hlave a otvorene teraz priznal, že si spytuje svedomie.

Markizák Viktor Vincze pokľakol pred dvoma rokmi pred Adelou - vtedy ešte Banášovou - v živom vysielaní a vzhľadom na to, že žiadosť o ruku sa uskutočnila v televíznej kuchyni pri sporáku a panviciach, o romantike nemohlo byť ani reči. Keď otvoril škatuľku s prsteňom, zabehli ranná praženica či teplé kakao nejednému divákovi, no najviac vyrazil dych Adele, ktorá s červeňou v tvári najprv niekoľkokrát rozpačito zopakovala, že sa zbláznil, až potom vyriekla očakávané „áno“.

Ako však vysvitlo, prominentný snúbenec a teraz už aj pán manžel si záležitosť nechal rozležať v hlave a to, čo sa mu spočiatku zdalo ako výborný nápad, s odstupom času riadne prehodnotil. „Nemám z toho výčitky. Skôr si občas hovorím, či som to naozaj musel robiť v tej telke v priamom prenose, to bolo ešte navyše na Valentína, čiže to je totálny gýč, hrozný gýč! Ja som sa rozhodol asi dva týždne predtým, keď mi volala dramaturgička toho programu, či by sme na Valentína neprišli porozprávať o nás, ako sa máme a tak. A ja že fúha, to by mohlo fungovať,“ zasmial sa v Show Jana Krause na svojom nápade Viktor.

Napokon prvé červíky pochybností v ňom začali vŕtať už krátko po tom valentínskom čine. Ako vysvitlo len pár dní po zásnubách, sporák s panvicou, pri ktorom pred Adelou pokľakol, bol nečakanou a neželanou kulisou. „Ja som neplánoval, že to bude pri sporáku a pri panviciach. Ja som myslel, že tu budeme sedieť, ale zrazu nás vytiahli k sporáku,“ povedal už pred dvoma rokmi Viktor.