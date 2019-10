Dominik († 26) si urobil vodičák a tešil sa, že už nebude chodiť pešo: Tragédia na ceste z večierka!

V srdci majú len nekonečný smútok, žiaľ a bolesť. Rodina v Radošovciach (okr. Skalica) prišla doslova z minúty na minútu o svojho milovaného syna a brata.

Všetky Dominikove († 26) plány do budúcnosti zmarila tragická nehoda, ktorá sa stala v sobotu v noci, keď sa vracal z pracovného večierka pešo domov. V hustej tme ho zachytilo auto, mladík bol na mieste mŕtvy.

Dominik sa z večierka v Skalici odviezol autobusom do Senice a odtiaľ išiel pešo do Radošoviec, kam však už nedošiel. „K nehode došlo pravdepodobne tak, že chodec sa pohyboval po ceste bez reflexných prvkov. Išiel smerom od Senice na Lopašov,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Po­dľa nej išiel mladý muž po nesprávnej strane cesty. „Vodič (24) VW Golf jazdiaci v rovnakom smere nestihol na chodca zareagovať a došlo k zrážke. Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič sa pri nehode nezranil, jeho dychová skúška na alkohol bola negatívna,“ doplnila hovorkyňa.

Smrť na rovnej ceste

Dominikova mama Štefánia (52) volala v osudnú noc synovi asi dvadsaťkrát. Žiaľ, jej hrozné tušenie sa naplnilo. „Nemohla som sa mu dovolať. Najskôr ma vypínal a potom mi už ani nedvíhal. On jediný bol na mňa tak strašne naviazaný. Venovala som mu najviac času. Len teraz si urobil vodičák, tak sa z neho tešil, že konečne nebude chodiť pešo a už ho nestihol ani použiť,“ plače zúfalá mama, ktorá si nevie predstaviť, ako bude teraz bez syna žiť.

Neustále sa vracia k osudnej noci. „Išiel z večierka, určite si tam dal aj pohárik, to je jasné, ale takto sa to nemalo skončiť,“ vraví so slzami v očiach. Chlapcov zronený otec si myslí, že šofér ho mohol vidieť. „Je to rovná cesta a aj keď bola tma, určite mal zapnuté diaľkové svetlá,“ myslí si otec. Sestra Lucia, ktorá pracuje v zahraničí, sa po správe o tragickej smrti brata zrútila. V slzách sú aj dvaja Dominikovi bratia. Podľa miestnych bol skvelým chlapcom a dobrým stolárom, s mamou chodieval pravidelne do kostola. „Komu mohol, tomu pomohol, je to obrovská tragédia,“ zhodli sa susedia.