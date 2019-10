Nitra hľadá nového trénera: Bývalý kouč na svoj odchod nevidel dôvody

Po bratislavskom Slovane, nováčikovi z Pohronia a Trenčíne mení trénera aj štvrtý fortunaligový klub.

Marián Süttö (53) nesplnil ultimátum vedenia FC Nitra, ktoré ho poverilo úlohou získať z nasledujúcich dvoch zápasov minimálne štyri body. Po prehre 0:1 v derby so Zlatými Moravcami je všetko jasné.

Süttö viedol momentálne predposledný tím tabuľky od začiatku tejto sezóny. Vlani bol športovým riaditeľom klubu, predtým pôsobil v Gabčíkove, vo Vrábľoch, Zvolene a v Seredi. Nitre nepomohol k lepším výsledkom ani nový štadión. Utrpela už piatu prehru za sebou, celkovo desiatu z dvanástich zápasov tohto ročníka.

„Vedenie sa rozhodlo ukončiť so mnou spoluprácu. Ja to rešpektujem. Neodstúpil som sám, lebo som na to nevidel dôvody. A nevidím ich ani dnes. Ak by som k nim dospel, odišiel by som už po treťom kole,“ vyhlásil Süttö po zápase so Zlatými Moravcami. Do 6. novembra dočasne povedie mužstvo na pozícii hlavného trénera Gergely Geri. Po valnom zhromaždení sa určí hlavný tréner mužstva.