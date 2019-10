Dúbravka bol blízko veľkého prestupu: Chýbal krôčik, aby skončil v PSG!

Rozhodol sa predĺžiť svoj futbalový život v Anglicku! Brankárovi Martinovi Dúbravkovi (30) učarovala Premier League natoľko, že ju v drese Newcastle United môže hrať až do roku 2025.

Obe strany sa totiž dohodli na pokračovaní spolupráce ďalších šesť sezón. Správy z Ostrovov naznačujú, že po nich by mohol žilinský rodák ostať pracovať v manažmente klubu.

Potvrdili to v rozhovore pre ruik.cz bratia David a Filip Zíkovci zo zastupiteľskej agentúry slovenského reprezentanta. „Martin by sa mohol stať ikonou klubu a nadviazať na také veľké postavy, ako boli Pavel Srníček alebo Shay Given. Klub i brankár si vedia predstaviť ďalšie vzájomné fungovanie.“ Dúbravka sa rozhodoval medzi zotrvaním za lamanšským kanálom a návratom na kontinent, kde mali o jeho služby záujem AS Monaco i FC Porto.

Snahu prejavil tiež milionársky Paríž St. Germain na čele s hviezdnym kanonierskym duom Mbappé - Neymar. „Martinov prestup bol viazaný odchodom nemeckého brankára Trappa. V tom prípade by sa športovému riaditeľovi Leonardovi, s ktorým sme rokovali, páčila dvojica Areola - Dúbravka. Paríž však dlho váhal s prestupom Trappa a možno aj preto vyvinul Newcastle iniciatívu na udržanie Martina v klube,“ vysvetlili Zíkovci.

Túži po pohárovej Európe

Dúbravka prišiel na štadión St. James Park vlani v januári. Debutoval vo víťaznom zápase proti Manchestru United a odvtedy nechýbal ani v jednom ligovom zápase. Túži si raz zachytať v európskom pohári, kde hral Newcastle naposledy pred vyše šiestimi rokmi. „Chcel by som posunúť mužstvo vyššie v tabuľke. Určite si to zaslúži. Rovnako ho dostať do pohárovej Európy. To je môj cieľ. Dúfam, že krok za krokom môžeme potiahnuť klub tam, kam patrí,“ povedal Martin pre klubovú televíziu. Slovenská brankárska jednotka si obľúbila trénera Rafaela Beniteza, ktorý si ho do Newcastlu vyžiadal z pražskej Sparty. Španiel medzičasom odišiel k Hamšíkovi do čínskeho Dalienu, ale bol to on, kto vyhlásil, že Dúbravka by sa po skončení kariéry mal stať trénerom. „Futbalu sa venujem od šiestich rokov. Rád by som v budúcnosti odovzdal skúsenosti mladším hráčom. Byť trénerom alebo súčasťou realizačného tímu by bola skvelá vec. Uvidíme, čo prinesú nasledujúce roky.“