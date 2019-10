Politológ skritizoval Čaputovú za tichý odchod Hajtovej po hanlivom príspevku: Jej postoj ma prekvapuje

Mesiac trvalo, kým sa verejnosť dozvedela ortieľ nad zamestnankyňou prezidentky Henrietou Hajtovou (35).

Tá počastovala účastníkov Národného pochodu za život prívlastkami, ako sú pedofili a úchyláci, preto bola zriadená disciplinárna komisia, ktorá napokon ani nerozhodla. Hajtová odišla sama. Prečo to trvalo tak dlho a čo na to politológ?

Disciplinárka mala o treste pre zamestnankyňu Zuzany Čaputovej (46) rozhodnúť do konca októbra, Hajtová ju však predbehla a vzala osud do vlastných rúk. „Dovoľte mi informovať vás, že Henrieta Hajtová na základe vlastnej žiadosti ukončila pracovný pomer v KPSR k termínu 31. 10. 2019 dohodou,“ znela stručná odpoveď z tlačového oddelenia prezidentky. Hajtová sa za vyjadrenia už dávnejšie ospravedlnila a tvrdí, že o odchode uvažovala už dlhšie.

„Nad touto zmenou som uvažovala už od júna, keď skončil bývalý prezident a jeho tím,“ hovorí Hajtová, ktorá nastúpila ešte za prezidenta Andreja Kisku. Jej odchod sa dal podľa politológa predpokladať. „Keď zamestnanec spraví prehrešok, dostane trest, poprípade rovno vyhadzov. V prípade pani Hajtovej zriaďovali disciplinárnu komisiu.

"Možno to tak majú nastavené, no prekvapuje ma, že prezidentka síce obsah výrokov odsúdila, no adresnejšie sa k zamestnankyni nevyjadrila. Nevieme ani, či sa o tom vôbec rozprávali,“ hovorí politický analytik Ján Baránek. Prezidentka sa v minulosti od obsahu výrokov „ostro dištancovala“, označila ich za „neprípustné“, no Hajtovú priamo nespomínala.

„Je prezidentkou všetkých, teda aj tých 50-tisíc účastníkov Národného pochodu za život, preto verejnosť aj ja osobne sme určite čakali nejaké vyjadrenie, zvlášť, keď sa tomu médiá toľko venovali,“ dodáva Baránek s tým, že aj keby disciplinárka napokon zasadla, zrejme by Hajtovú čakal rovnaký osud.