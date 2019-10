Rozsiahle pátranie po synoch Very Wisterovej: Na internete sa objavila šokujúca informácia

Horor bez konca! Moderátorka Vera Wisterová (42) zúfalo hľadá svojich synov Thea (5) a Harlowa (8), ktorých otcom je jej izraelsko-americký manžel Jeremy Hulsh (40).

Deti, zverené do starostlivosti matky s presnými podmienkami stretávania sa s otcom, sú už dlhé obdobie jablkom sváru medzi rozvádzajúcimi sa manželmi. Po tom, čo sa chlapci s otcom vo štvrtok objavili v bratislavskom nákupnom centre, akoby sa prepadli do zeme. V sobotu sa na sociálnej sieti na stránke venujúcej sa nezvestným objavila šokujúca informácia, že Wisterovej synovia boli videní v Kanade. Môže byť na tom aspoň zrnko pravdy, alebo ide o falošnú stopu?

Malý Theo a Harlow sa narodili v tom období do šťastného manželstva moderátorky Very Wisterovej a jej manžela Jeremyho. Rodina žila striedavo v Izraeli aj na Slovensku, ale po tom, čo sa začalo medzi manželmi turbulentné vzťahové obdobie, išli od seba. Ani jeden sa však synov vzdať nechcel, a preto musel rozhodnúť súd. Chlapci boli zverení matke a Jeremy ich mohol vídať len pár hodín v presne určený deň a len za prítomnosti moderátorky či ňou poverenej osoby.

Spory sa však v minulosti vyostrili natoľko, že Thea a Harlowa mala držať ich izraelská babička v zamknutej hotelovej izbe, čo vtedy Novému Času potvrdila aj samotná Vera: „Môžem vám len s poľutovaním potvrdiť, že incident sa stal a deti sú z toho veľmi traumatizované.“ Problémy potom zrejme začali eskalovať. Po poslednej minulotýždňovej návšteve Jeremyho v Bratislave, keď trávil so synmi určený čas v nákupnom centre, sa všetci traja vytratili.

Zúfalá Vera kontaktovala políciu a požiadala o pomoc pri ich hľadaní. „Žiaľ, môžem vám potvrdiť informáciu o mojich nezvestných synoch. Včera ich otec zobral a odvtedy neviem, kde sú,“ povedala v piatok Novému Času zronená moderátorka, ktorú doplnila aj jej matka, babička Thea a Harlowa Zuzana: „Prežívame najhoršie chvíle v živote.“

Slepá ulička?

Na druhý deň po tom, ako sa objavila správa o nezvestnosti Wisterovej synov, sa na sociálnej sieti objavila na stránke uverejňujúcej hľadané osoby šokujúca informácia o mieste pobytu chlapcov s otcom Jeremym. „Dve deti, ktoré odviezol otec, pristáli v Kanade,“ napísal na stránke jej správca Štefan Farkaš. „Informácie o tom, že dvaja maloletí, po ktorých bolo vyhlásené mimoriadne pátranie, sú v Kanade, mám od dvoch spoľahlivých zdrojov - bývalých policajtov, ktorí robili špeciálne pátračky po osobách. Keďže máme cielené pátranie po stratených osobách, napísali sme, že deti sú živé a zdravé.To je na sto percent, mám to dokonale verifikované. Prvú informáciu o tom, že deti pristáli v Kanade aj s otcom, som mal v piatok krátko pred polnocou. Druhá správa prišla v sobotu poobede, že už sú údajne aj nájdené a má sa vraj riešiť ich návrat domov. Žiadne ďalšie informácie bez oficiálneho stanoviska polície podávať nebudem,“ povedal Novému Času Farkaš, ktorý bol 11 rokov šéfom bezpečnosti nadnárodnej spoločnosti. Informáciu, že by sa deti mohli nachádzať v Kanade, však žiadny oficiálny zdroj Farkašovi nepotvrdil!

Je preto veľmi otázne, či ide o vierohodnú, alebo falošnú stopu, ktoré sa v takýchto prípadoch vyskytujú. Polícia je v plnom nasadení, pričom sa snaží eliminovať všetky šumy, ktoré by mohli priebeh vyšetrovania skomplikovať. „Intenzívne pátranie po dvoch maloletých súrodencoch - nezvestnom Harlowovi Paxovi Hulshovi a Theodorovi Stevenovi Hulshovi naďalej pokračuje,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Ministerstvo zahraničných vecí sa k veci odmietlo vyjadriť z dôvodu ochrany osobných údajov, jeho hovorca však priznal, že „venujú zvýšenú pozornosť a riešia každý konzulárny prípad, ktorý sa týka občanov SR v zahraničí“.

Ako prebieha navrátenie detí domov

Andrea Cisárová, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPS)

- V prvom rade je potrebné zistiť, kde alebo v ktorom štáte deti skutočne sú. Druhý krok je ten, že keď sú už deti presne lokalizované, matka sa môže obrátiť na nás, aby sme sa my spojili s partnerským orgánom, kde deti boli lokalizované, aby sa vrátili späť. Najskôr to bude formou dohody, teda snahy, aby sa rodičia dohodli. V prípade, že dohoda nebude možná, matka iniciuje proces v tom štáte, kde sa deti nachádzajú - s argumentáciou, že ide o únos a právo rozhodovať v tejto veci majú slovenské súdy. Len tie majú právomoc a jurisdikciu. Potom nasleduje konanie na súde v krajine, kde sú deti, a ten rozhodne, či sa deti domov vrátia, alebo nevrátia. A ako to bude ďalej vyzerať - ak boli deti pridelené matke a zmizli s otcom, mali by jej byť vrátené, keďže väčšinu svojho života už teraz prežili na Slovensku. Súd by mal do šiestich týždňov vydať rozhodnutie, aby sa vrátili domov.

Pre dieťa je to obrovská trauma

Zlatica Bartíková, psychologička

- Každý takýto zážitok dieťa vážne zasiahne. Je totiž vytrhnuté zo svojho prirodzeného prostredia a dostane sa do situácie, ktorej nerozumie. Dieťa nechápe, čo sa okolo neho deje, a cíti sa ohrozené. Už to, že sa oňho rodičia bijú, je nenormálne. Spory dvoch partnerov kto z koho vždy najhoršie odnesie samotné dieťa. Je to trauma, s ktorou sa však za priaznivých okolností časom vyrovná a spracuje ju. Pritom je však veľmi dôležité, aby sa rýchlo vrátilo do toho svojho sveta a medzi rovesníkov a aby v ňom bolo vystavené čo najmenšiemu počtu podobných poškodzujúcich otrasov. A aby to jeho duševné dozrievanie bolo stimulované úplne obyčajnými vecami a radosťami. Čím viac zdravého v tom živote bude mať, tým viac mu to pomôže.