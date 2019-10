Pilot Vratko Rohoň o lietadle, ktoré zmizlo z radarov: Zvláštnu reakciu posádky si nedokáže vysvetliť

Nemali informácie? Posádka a cestujúci lietadla spoločnosti Ryanair prežili na palube drámu.

Stroj, ktorý v piatok smeroval z letiska Barcelona-Girona do Bratislavy, sa v záverečnej fáze letu stratil z radarov a pilot sa nedokázal spojiť s riadiacou vežou. Podľa skúseného pilota Vratka Rohoňa (45) nemuselo lietadlo o výpadku vedieť, čo je však zvláštne. Nový Čas zisťoval, čo mohlo byť dôvodom straty spojenia.

Počas rutinného letu musela paluba riešiť vážny problém. Cesta lietadlom z letiska Girona pri Barcelone do Bratislavy sa v piatok (25.10.) posádke mierne skomplikovala po tom, čo sa pri prelete nad Rakúskom malo lietadlo stratiť z radarov a nevedelo sa spojiť ani s riadiacou vežou.

Lietadlu, museli napokon s pristátim pomôcť rakúske stíhačky, pričom túto informáciu Novému Času potvrdilo aj rakúske ministerstvo obrany. „Podrobnosti zverejňovať nebudeme,“ dodal hovorca rakúskeho ministerstva obrany. Informáciu o neobvyklej situácii na palube potvrdila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. „Pri prílete lietadla spoločnosti Ryanair z Barcelony-Girony do Bratislavy došlo k strate spojenia nad územím Rakúska,“ dodala Ševčíková.

Mohli mať problémy

Podľa skúseného pilota Vratka Rohoňa (45) má lietadlo štandardne naladené dve frekvencie naraz. „Jedna je aktuálna, ktorú pridelí riadenie letovej prevádzky, druhá je rovnaká na celom svete, takzvaná núdzová 121,5 MHz,“ priznal pilot. Ak by sa podľa jeho slov nedovolali na pridelenú, vždy by sa mali dovolať na núdzovú. Rovnako je to aj v prípade, ak vypadne rádio, v dopravných lietadlách je vždy k dispozícii aj druhé rádio. Ak vypadne aj to, vtedy sú v hre takzvané kódy odpovedača. Každý let má štvorciferné číslo, podľa ktorého je možné identifikovať o aký stroj ide a kam letí,“ vysvetlil skúsený pilot. Podľa Vratkových slov v prípade straty spojenia je dôležitý kód 7600, kedy sa riadiacej veži rozsvieti kontrolka, že lietadlo má problémy s komunikáciou.

„Neviem či takéto spojenie mali, alebo nie, v každom prípade je to štandardný postup,“ priznáva hudobník. Na druhej strane sa pokojne mohlo stať, že posádka signál nedávala z dôvodu, že o výpadku skutočne nevedela, čo je však zvláštne. „Túto situáciu musí však vyšetriť príslušný letecký úrad,“ dodal Rohoň.