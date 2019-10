Záporné úroky môžu zdevastovať úspory: Vyberte si najlepšiu možnosť na investovanie vašich peňazí

Prístup Slovákov k investovaniu sa mení. Ľudia začínajú vnímať, že držať peniaze na bežnom účte neprináša zisk. Dokonca sa začalo hovoriť o záporných úrokoch. To by znamenalo, že budeme platiť banke za to, že si v nej uložíme peniaze. Naozaj bude najlepším riešením nechať si peniaze doma v ponožke?

V prvom rade nie je dôvod na veľké obavy. V Taliansku už jedna z bánk prišla s tým, že pri veľkých vkladoch nad milión musia platiť tí, čo si sumu do banky vložia. Lenže okrem toho, že v ostatných krajinách sa o tomto kroku zatiaľ len špekuluje, sa obvykle hovorí o vyšších sumách, rádovo v stotisícoch eur. „Ľudia môžu byť pokojní, aktuálne nepredpokladáme, že by sme im úročili vklady negatívnymi sadzbami,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. V podobnom duchu reagovali aj ďalšie banky. Nateraz by tak mali byť vaše peniaze v bezpečí. To však neznamená, že uložené na bežnom účte vám zarábajú. Keďže ich úroky sú spravidla len mierne nad nulou, nedokážu ani dorovnať infláciu. Kde teda držať peniaze? Sporiaci účet Jedna z najvhodnejších možností pre konzervatívcov. Overte si podmienky. Je vhodnejšie vybrať si termínovaný účet, avšak nesmiete peniaze vyberať. Vklad je chránený Fondom na ochranu vkladov. Nehnuteľnosti, alebo pôda V prvom rade si treba uvedomiť, že cena nehnuteľnosti môže stúpať, ale nemusí. Závisí to od mnohých faktorov. Napriek tomu stabilitu tomuto investovaniu určuje ľudská potreba niekde bývať, tá nevymizne. Takisto je veľmi zaujímavou investíciou aj samotná pôda. Patrí medzi investície s vysokou pravdepodobnosťou stability a rastu. História dokazuje, že pôda si dokáže udržať hodnotu vo všedných, ale aj v tých najnáročnejších časoch. Fondy Niektoré sú stabilnejšie s nižším ziskom, a niektoré sú doslova riskantné. Ako poradcu si vyberte si spoločnosť, ktorá je na trhu dlhšie a o ktorej viete získať informácie a overiť si dôveryhodnosť. Starožitnosti, známky, mince Takáto investícia obvykle neslúži na rýchle zbohatnutie, skôr na uchovanie hodnoty a odstránenie vplyvu inflácie. Investícia je stabilná, ale má menší trh a nízku likviditu, čiže ju zložitejšie premeníte na hotovosť. Investičné životné poistenie Nie každá poistka aj šetrí a investuje. Jednoduché poistenie funguje len tak, že ak nenastane ­­poistná udalosť, žiadne peniaze nedostanete. Dlhopisy Pomerne nízka miera rizika . Vhodné pri kratšom investičnom období 2 - 10 rokov. V posledných rokoch sa dlhopisom nedarilo, no ich výhodou naďalej ostávajú stabilita a takmer istý zisk. Zlato V súčasnosti nemá až taký veľký investičný potenciál, pretože jeho cena nemusí rásť ani do výšky inflácie. Ostáva však faktom, že si dokáže zachovať hodnotu. Zlato má tendenciu rásť počas kríz, keď akcie padajú. Takto si sporíme 111 € je priemerná suma, ktorú si mesačne usporí Slovák podľa prieskumu pre skupinu Erste, v roku 2013 to bolo 90 €. 40 % Slovákov si podľa zistení v posledných dvoch až troch rokoch polepšilo, pohoršilo si 15 %, u ostatných sa situácia nezmenila. 98 % z nás si odkladá peniaze preto, aby malo rezervu, keď sa niečo stane, 71 % si prostriedky ukladá na sporiaci účet, 51 % na životné poistenie, 21 % vkladá peniaze aj do fondov a akcií. (Zdroj: Erste) Príklad Ako sa mení suma vkladov a hodnota celkovej investície pri pravidelnej mesačnej investícii 50 € a zhodnotení 5 %. Otvoriť galériu Príklad Zdroj: anc