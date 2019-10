Víťazom v Söldene po troch rokoch Pinturault: Musel som si spomenúť aké to tu je

Francúz Alexis Pinturault vyhral úvodný mužský obrovský slalom novej sezóny Svetového pohára v rakúskom Söldene.

Druhý muž vlaňajšej sezóny triumfoval v obrovskom slalome v Söldene časom 2:14,14. Krajana Mathieua Faivreho zdolal o 54 stotín. Tretí bol Slovinec Žan Kranjec s mankom 0,63 s. Adam Žampa ani jeho brat Andreas nepostúpili z 1. kola.

Mužskú sezónu odštartoval v slnečnom počasí, ktoré vydržalo na ľadovci Rettenbach celý víkend, úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Henrik Kristoffersen. Nór je po odchode Marcela Hirschera veľký ašpirant na glóbusy, ale po prvom kole sa zaradil až na desiate miesto. Ďalší spolufavorit Pinturault ho prekonal o 0,80 s, jeho vedenie veľmi tesne ohrozoval Faivre s číslom 13, ktorý zaostal iba o tri stotiny. Medzi prvých desať sa vo výborných podmienkach prebojovali aj dvaja lyžiari z tretej desiatky štartovej listiny, Kanaďan Erik Read (č. 25) na piatej a domáci Rakúšan Stefan Brennsteiner (č. 26) na siedmej priečke.

Slovenskí reprezentanti nemohli pomýšľať na 2. kolo už po svojom dojazde, keď obaja nabrali výrazný odstup vo vrchnej pasáži pred strminou. Adam Žampa skončil na 38. mieste, za Pinturaultom zaostal o 2,73 s. "Absolútne neviem, prečo som mal už hore takú stratu. Potom sa mi zdalo, že strminu som mohol pustiť trošku viac, myslím si, že spodok už bol fajn. Čo sa týka snehu, bolo to perfektné, len zrejme bolo potrebné ísť agresívnejšie. Trať je natoľko dobrá, že sa len potvrdili pozície, každý si zachoval to svoje," povedal Adam Žampa v cieľových priestoroch.

Mladší brat Andreas bol 53. so stratou 3,77 s: "Ešte je skoro hodnotiť, ale čo som videl, veľmi veľa som stratil hore. Musím sa pozrieť prečo, strmina bola fajn, to je moje. Tam som nejaký tridsiaty, čo by som chcel, ale hore a dole som úplne posledný. Uvidíme, máme päť týždňov do ďalšieho 'obráku' a čas sa zlepšovať."

Pinturault si v druhom kole tesný náskok z prvej jazdy udržal, dokonca ho zveľadil na 0,54 sekundy. Výborne sa vydarilo 2. kolo Slovincovi Kranjecovi, ten dosiahol druhý najlepší čas a posunul sa o jedno miesto na 3. priečku. Kristoffersenovi ouvertúra SP nevyšla a napokon obsadil až 18. miesto so stratou 2,02 sekundy na víťaza.

Výsledky obrovského slalomu SP v Söldene - muži:

1. Alexis Pinturault 2:14,14 min, 2. Mathieu Faivre (obaja Fr.) +0,54 s, 3. Žan Kranjec (Slovin.) +0,63, 4. Tommy Ford (USA) +0,70, 5. Ted Ligety (USA) +1,09, 6. Lucas Braathen (Nór.) +1,10, 7. Erik Read (Kan.) +1,29, 8. Luca de Aliprandini (Tal.) +1,31, 9. Gino Caviezel (Švajč.) +1,36, 10. Leif Kristian Nestvold-Haugen +1,40 (Nór.),... nepostúpili do 2. kola: Adam ŽAMPA +2,73, Andreas ŽAMPA +3,77

celkové poradie SP (1): 1. Pinturault 100, 2. Faivre 80, 3. Kranjec 60, 4. Ford 50, 5. Ligety 45, 6. Braathen 40, 7. Read 36, 8. de Aliprandini 32, 9. Caviezel 29, 10. Nestvold-Haugen 26

poradie obr. slalomu (1): 1. Pinturault 100, 2. Faivre 80, 3. Kranjec 60, 4. Ford 50, 5. Ligety 45, 6. Braathen 40, 7. Read 36, 8. de Aliprandini 32, 9. Caviezel 29, 10. Nestvold-Haugen 26