Nemecká lodná kapitánka Carola Rackete: Záchrankyňa ľudí či pašeráčka migrantov?!

Zažívame vzrušujúcu dobu. Veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nové vynálezy, nová nádej, ale aj nové bezpečnostné výz­vy a hrozby...

Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú sv­ojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Velikánkou je aj humanitárna pracovníčka organizácie Sea-Watch, kapitánka lode, ktorá zachraňuje migrantov z vĺn Stredozemného mora a snaží sa ich dostať do Európy, Carola Rackete (31).

Odvážna alebo bezočivá? Nemecká kapitánka Carola Rackete (31) sa preslávila v júni tohto roku po tom, čo svojou loďou a s desiatkami migrantov z Líbye na palube napriek zákazu vplávala do talianskych vôd a zakotvila na ostrove Lampedusa. Dôvodom mal byť zlý zdravotný stav utečencov. Dredatú kapitánku ihneď po vylodení pre porušenie zákazu zatkla polícia a svet sa okamžite rozdelil na dva tábory - tých, čo Rackete vnímali ako záchrankyňu a humanitárnu pracovníčku a tých, ktorí sa na ňu pozerali ako na anarchistku, delikventku a prevádzačku, ktorá do Európy nosí nelegálnych migrantov. Kto je Carola Rackete?

Vzdelaná

Narodila sa v roku 1988 v nemeckom Preetze. Do povedomia verejnosti vošla ako kapitánka lode pracujúca pre nemeckú záchranársku mimovládnu organizáciu Sea-Watch. Rackete má bezpochyby „v hlave“. V roku 2011 získala na Univerzite v Elsflethe bakalársky titul z námorníctva a námornej dopravy. Povinnou jazdou v tomto odbore bol aj kapitánsky kurz. V roku 2018 vyštudovala na magistra v odbore manažment ochrany prírody na Univerzite Edge Hill v Anglicku a ovláda tiež päť jazykov. Carola najprv pracovala ako navigačný pracovník v Inštitúte Alfreda Wegenera pre polárny a námorný výskum a osobne sa zúčastnila na niekoľkých polárnych expedíciách.

Krátky čas pracovala aj ako dobrovoľníčka pre výskum prírody v Prírodnej rezervácii Kronotsky na Kamčatke. Neskôr sa na čas nechala zlákať dobre platenou komerčnou sférou a zamestnala sa ako bezpečnostný pracovník v spoločnosti prevádzkujúcej ultra luxusné výletné lode so sídlom v Monaku. Keď­že však túžila po zmysluplnej práci, ktorou by mohla prispieť k lepšiemu svetu, začala pracovať pre Greenpeace a v roku 2016 pre nemeckú mimovládku Sea-Watch. Tá sa zaoberá záchranou utečencov, ktorí sa cez Stredozemné more snažia dostať na zasľúbený európsky kontinent. Ich hlavnou náplňou je prevádzkovanie záchranných lodí, ako je aj Sea-Watch 3, ktorej sa Carola vlani stala kapitánkou.

Zatknutá

Dňa 12. júna v Stredozemnom mori odvážna kapitánka zbadala na nafukovacom člne bezmocne unášanom prúdmi neďaleko brehov Líbye 42 zúfalých ľudí snažiacich sa dostať do Európy. Boli medzi nimi dokonca aj tehotné ženy a plačúce deti. Keby Rackete neborákov nezachránila a nevytiahla z vĺn na svoju loď, ktovie, aký osud by ich postretol. Hoci utečencov mohla odovzdať líbyjskej pobrežnej stráži či zakotviť v 75 km vzdialenom Tripolise, hlavnom meste Líbye, neurobila tak. „Násilné odvlečenie zachránených ľudí späť do vojnou zničenej krajiny, kde ich čaká väznenie a mučenie, je zločin, ktorý nikdy nespáchame," vyjadrila sa charitatívna organizácia Sea-Watch. Miesto toho Rackete zamierila na 225 km vzdialený taliansky ostrov Lampedusa.

Vtedajší minister vnútra Matteo Salvini jej odkázal, že povolenie na zakotvenie jej nedá, dokiaľ sa európske krajiny nedohodnú, že si migrantov rozdelia medzi seba. Tak sa začalo 17 dní trvajúce handlovanie a okrem desiatich migrantov vrátane detí, tehotných žien a chorých, ktorí dostali povolenie vkročiť na taliansku pôdu, zvyšok čakal na svoj osud na lodi. Koncom júna sa Carola rozhodla, že v prístave zakotví napriek zákazu, pretože pasažieri už boli podľa nej vyčerpaní.

Talianska polícia ju okamžite zatkla a nariadila jej domáce väzenie. Minister vnútra kapitánku nazýval pirátkou, prevádzačkou či delikventkou, ktorá ohrozuje Európu, a vyzýval na prísny trest. Keďže pri pristávaní poškodila motorový čln talianskej pohraničnej polície, ktorý jej chcel zabrániť v zakotvení, Salvini ju okrem iného obvinil, že sa ich snažila potopiť.

Rackete talianskeho politika za urážky a osočovanie zažalovala. „Ona porušila zákon, zaútočila na taliansku vojenskú loď, a teraz ma bude žalovať... Gangu sa nebojím, a už vôbec nie bohatej a rozmaznanej nemeckej komunistky!“ reagoval na Twitteri a hrozil, že chce poslať „kriminálnu kapitánku Carolu Rackete“ naspäť do Nemecka, pretože „je nebezpečná pre národnú bezpečnosť“.

Ako Greta

Rozdielne sa k problému stavali aj vlády európskych krajín. Zatiaľ čo Nemecko voči zatknutiu svojej občianky protestovalo, Holandsko zaujalo nekompromisný postoj. „Oni vlastne nie sú záchranná organizácia, ale prevádzači,“ povedal politik Ľudovej strany za slobodu a demokraciu Jeroen van Wijngaarden. Naopak, jej podporovatelia v Taliansku a Nemecku pre Carolu a Sea-Watch cez online zbierku vyzbierali viac ako 1,3 milióna eur a na znak spolupatričnosti vyšli do ulíc obyvatelia viacerých európskych miest.

Prokurátori pre nemeckú kapitánku žiadali trest, pretože podľa vyšetrovateľov migranti na palube neboli v zúfalom stave núdze, ako tvrdila, no súd nakoniec rozhodol, že neporušila zákon. Prelomením námornej blokády a dovezením zachránených migrantov do prístavu podľa súdu vykonávala svoju povinnosť chrániť ľudské životy.

Carolu Rackete porovnávajú s bojovníčkou proti klimatickým zmenám Gretou Thunberg. Často ich prezývajú „Dve martýrky dnešnej doby“. „Pred chvíľou tu bola Greta, dnes je tu iná mladá aktivistka, nie je to až podozrivé?“ pýtajú sa diskutujúci na internete, narážajúc na to, že za počínaním oboch žien sú „iné“ ciele. O Carole tvrdia, že si chce takto na svoju stranu pritiahnuť liberálnych voličov a vstúpiť do politiky. Krátko po prepustení z domáceho väzenia sa pre množiace sa vyhrážky verejnosti dokonca musela ukryť na utajenom mieste.

Pol milióna

Nemecká kapitánka sa však nenechala zastrašiť. Náš kontinent má podľa nej koloniálny dlh, ktorý musí splatiť. V rozhovore pre nemecký denník Bild vyzvala Európu, aby prijala pol milióna migrantov z Afriky. „Počúvame o polmilióne ľudí, ktorí sú v moci prevádzačov či v utečeneckých táboroch. Musíme ich odtiaľ dostať. Musíme im okamžite pomôcť v bezpečnom preplavení do Európy," povedala. Po týcho vyjadreniach sa tábory ešte viac rozdelili. Pre jedných je obyčajnou slniečkarkou, ktorá pod rúškom humanitárnej pomoci nelegálne prevádza migrantov do Európy, pre iných je hviezdou. Mesto Paríž jej udelilo vyznamenanie, sicílske Palermo jej udelilo čestné občianstvo a magazín Fortune nazval Rackete „čerstvou novou tvárou európskej migračnej krízy".

To, či budete vnímať Carolu ako úprimnú bojovíčku za lepší svet a práva ľudí či prorokyňu falošného humanizmu, necháme na vás. Aj keď vozením utečencov do Európy mladá a zapálená žena migračnú krízu nevyrieši, isté je, že svojou odvahou a tvrdohlavosťou zachránila už desiatky ľudských životov, a to nie je málo.

Jediný, kto z tohto prípadu značne ťaží, je Matteo Salvini. Kauza nemeckej kapitánky mu pridala na popularite a vďaka nej sa ešte viac štylizuje do pozície ochrancu národných záujmov a odporu voči migrantom, vďaka čomu preferencie jeho krajne pravicovej strany stúpajú. Keď­že sa pred pár mesiacmi postaral o pád vlády a neustále vyzýva na predčasné voľby, toto všetko sa mu v najbližších mesiacoch rozhodne môže hodiť.