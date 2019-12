Detektívky, čaj, ale aj James Bond: Čo dala Británia Európe?

Nikto netuší, kedy bude, ale vraj bude. K odchodu Veľkej Británie z Európskej únie malo dôjsť 31. októbra, brexit však stále nie je istý.

Pri tom všetkom humbugu a hádkach by sme nemali zabudnúť, že Británia bola pre Európu obohatením, a to už dávno pred vznikom Únie.

Vyše 10 miliárd eur ročne

Brexitom stratia veľa aj Británia aj Európska únia. Kým sa vzťahy a ekonomická spolupráca znova utrasú, potrvá to roky. Hneď pri základnom pohľade je jasné, že sa nehrá o fazuľky. V roku 2017 bol celkový príspevok Spojeného kráľovstva do európskeho rozpočtu 10,575 miliardy eur, zatiaľ čo z Únie dostali Briti „len“ 6,326 miliardy. Z toho je jasné, že rozpočet EÚ príde o vyše 4 miliardy eur!

Detektívky

V detektívnych románoch sú Angličania machri! Najslávnejší detektív všetkých čias je Sherlock Holmes. V príbehoch Arthura Conana Doyla (* 1859 - † 1930) sa objavil po prvý raz už v roku 1887. Odvtedy holmesovky vyšli v miliónových nákladoch po celom svete. Naposledy vyvolal ošiaľ britský seriál o modernom Sherlockovi v podaní Benedicta Cumberbatcha (43). A nemôžeme vynechať ani kráľovnú detektívok Agathu Christie (* 1890 - † 1976), ktorá dala svetu takých vyšetrovateľov ako Hercula Poirota či slečnu Marplovú.

Angličtinu

Hoci pri zrode EÚ stáli Francúzi a Nemci, a Veľká Británia vstúpila do európskeho spoločenstva až v roku 1973, angličtina je suverénne najpoužívanejším jazykom nielen v inštitúciách Únie. Francúzština je až druhým diplomatickým jazykom. Angličtina je rodným jazykom pre 13 % Európanov a ďalších 38 % obyvateľov EÚ hovorí po anglicky ako cudzím jazykom. Paradoxné je, že po odchode Británie zostane angličtina stále najpoužívanejším jazykom v Únii.

Čaj

Kto naučil Európanov piť čierny čaj? Angličania! Tomuto nápoju prepadli v 18. storočí vďaka svo­jim kolóniám v Ázii. Ročne priemerný Brit skonzumuje až 1,9 kg sušeného čaju. Najmä čierneho, ktorý pijú s mliekom.

Whisky

Jednoznačne najobľúbenejšia pálenka na celej planéte! Vyrába sa destiláciou z obilnín, ktoré potom zrejú v dubových sudoch 3 až 15 rokov. Najpopulárnejšia je škótska whisky, ale do čoraz väčšej obľuby sa dostáva aj írska. Ročne sa na trhy EÚ dovezie škótska whisky v hodnote 1,6 miliardy eur!

Jamesa Bonda

Kto by nepoznal agenta 007 jej veličenstva, ktorý už x-krát zachránil svetový mier! Či už vo filmoch, alebo v knihách... Postavu neohrozeného agenta britskej tajnej služby MI6 vytvoril v roku 1952 britský spisovateľ Ian Fleming (* 1908 - † 1964). Oveľa viac ako jeho knihy sú však populárne filmy, ktorých má James Bond oficiálne na konte 24. Agenta 007 hralo viacero hercov, ako prvý sa postavy zhostil škótsky herec Sean Connery (89). V prvej bondovke s názvom Dr. No sa objavil v roku 1962. V poslednom období je Bondom Daniel Craig (51).

Beatles a Rolling Stones

Británia dala svetu množstvo rockových spevákov a kapiel, ale nikto nezažiaril tak ako Beatles a Rolling Stones. O Beatles sa dodnes hovorí, že to bola najúspešnejšia kapela všetkých čias.

Hoci fungovali len desať rokov (1960 - 1970), na konte majú vyše 1 miliardy predaných nosičov od singlov, albumov, kaziet až po stiahnutia mp3 súborov z internetu. A hoci slávni rockeri z kapely Rolling Stones sa na rekordy „bítlsákov“ nechytajú, na rozdiel od nich hrajú dodnes už od roku 1962!

Kráľovské celebrity

Britské kráľovstvo je najznámejšou monarchiou na svete. Už od roku 1952 jej vládne kráľovná Alžbeta II. (93) a z členov kráľovskej rodiny sú dnes svetové celebrity. Veď kto by nepoznal Princa Williama a jeho manželku Kate, ich detičky, princa Harryho a Meghan alebo princa Charlesa... Hoci aj Briti priznávajú, že mať v 21. storočí monarchiu je prežitok, nechcú sa jej vzdať. Podľa časopisu Forbes monarchia prináša do britskej ekonomiky ročne viac ako 2 miliardy eur, najmä z turizmu a kráľovnin majetok sa odhaduje na 500 miliónov eur. Každého britského poddaného stojí kráľovská rodina na daniach v prepočte 0,80 eura.

Slobodu

Nemožno zabudnúť na úlohu, ktorú Veľká Británia zohrala pri porážke nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Británia poskytovala počas vojny zázemie západným spojeneckým silám, z jej územia sa podnikali letecké útoky na nemecké ciele a práve z Británie sa v júli 1944 začalo vylodenie spojencov v Normandii.

Futbal

Loptové hry hrali ľudia v rôznych kútoch sveta už pred stáročiami. Za kolísku moderného futbalu, ako ho poznáme dnes, sa však považuje Anglicko. Prvý futbalový klub na svete založili v severoanglickom Sheffielde v roku 1857 a klub funguje dodnes! Vo FC Sheffield zaviedli v 19. storočí tiež futbalové pravidlá, ktoré pretrvali do súčasnosti, a futbal je vďaka nim najpopulárnejší kolektívny šport na svete.

Britský humor

Mnohí veria, že britský humor je inteligentný, nadčasový, rafinovaný. Skrátka, že je to humor pravých džentlmenov. Je pravda, že niekedy je absurdný a nie je pochopiteľný hneď na prvý raz. To platí napríklad o komickom zoskupení Monty Python. Ich humor nesadne každému. Ale potom je tu tiež živočíšny priamočiary humor Mr. Beana či Bennyho Hilla.

Čas

Teda niežeby čas bez Britov nebol, ale veci sa majú tak, že základným časovým pásmom pre celý svet je pásmo, ktoré sa rozkladá okolo nultého poludníka, ktorý prechádza Kráľovskou hvezdárňou v Greenwichi. Toto pásmo sa označuje ako UTC a čas, ktorý mu zodpovedá, sa zvykne nazývať aj greenwichský stredný čas (GMT). Ostatné časové pásma sú definované počtom hodín, o ktoré sa v nich platný čas líši od UTC. Náš stredoeurópsky čas je označený ako UTC+1, teda máme o hodinu viac ako v Británii.

... a Mekyho Žbirku

Ktohovie, či by Slovensko malo takého speváka, ako je Miroslav Žbirka (66), keby nebolo Veľkej Británie. Jeho otec Šimon totiž v čase 2. svetovej vojny pôsobil v Británii ako člen československej armády a tam sa v roku 1943 zoznámil s krásnou Angličankou Ruth. O rok sa zosobášili a po vojne prišli žiť do Bratislavy. Po dvoch synoch Jasonovi a Antonovi sa im v roku 1952 narodil Miroslav. Takže, keď sa Meky správa ako Angličan, nie je to žiadna póza, on skrátka Angličan je!