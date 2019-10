Predvolebný prieskum hovorí jednoznačne: Tesný boj PS/Spolu a kotlebovcov, SaS sa prepadlo na hranicu zvoliteľnosti

Parlamentné voľby by so ziskom 22 percent vyhral Smer-SD.

Ako vyplýva z prieskumu volebných preferencií, ktorý pre televíziu Markíza realizovala agentúra Focus od 15. októbra do 22. októbra na vzorke 1 021 respondentov, do parlamentu by sa dostalo deväť politických strán. Na druhom mieste sa umiestnila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu), ktorú by volilo 11 percent opýtaných. Tretia by skončila strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 10,2 percenta.

Na ďalších miestach zaručujúcich vstup do parlamentu sa umiestnila politická strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí (9,1 percenta), hnutie Sme rodina (7,2 percenta), Slovenská národná strana (6,9 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,5 percenta), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (6 percent) a

Do súboja o parlament sa chystá viacero nových strán: Kde berú státisíce eur pred voľbami?!

Do parlamentu by sa nedostala ani jedna politická strana reprezentujúca maďarskú menšinu. Vládnu stranu Most-Híd by volilo 3,8 percenta respondentov a Stranu maďarskej komunity 3,2 percenta opýtaných. Politickej strane bývalého ministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera Dobrá voľba by svoj hlas odovzdalo 2,4 percenta voličov. Ohlasovaná politická strana Vlasť bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina by zasa vo voľbách získala 1,8 percenta hlasov.