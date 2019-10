Nemravné predstavy ľudí verzus realita: Žena z horúcej linky odhalila nečakanú pravdu o svojej práci

Je to oveľa viac ako len vyzliekanie sa pred kamerou, povedala o svojej práci pre médiá žena, ktorá vystupuje pod pseudonymom Zoe Smith.

Reč bola o jej práci. 28-ročná bývalá kaderníčka sa totiž živí ako telefonistka na „horúcej linke.“ Okrem toho tiež naživo vysiela svoje telefonáty na internete pomocou webkamery. Pred útokom na jej osobu pracovala aj v televízii. Všetko sa zmenilo, keď jej neznáma žena na diskotéke hodila do hlavy pohár. Ako píše portál Mirror, v rozhovore pre britské médiá sa rozhodla zmeniť názor ľudí na túto prácu.

„Nie je to tak, že sa musíte vyzliekať,“ začala. Podľa nej je len na dievčati, čo si na svoje vysielanie oblečie a rovnako aj to, čo ukáže. „Hlavné je, aby ste vyzerali reprezentatívne a cítili sa dobre. Niekto si dá pekné šaty, iná si oblečie pyžamo a niektoré si dávajú spodné prádlo.“ Podľa nej je však ešte dôležitejšie to, ako sa ich „zákazníci“ cítia. „Dôležitý je vzťah. Väčšina ľudí, ktorá volá sa chce rozprávať. S jedným mužom som volala hodinu a prisahám, že sme sa rozprávali len o mačkách.“ Podľa jej názor je výhodou jej práce aj to, že keď sa prestane v rozhovore s cudzím chlapom cítiť dobre, jednoducho sa odpojí a dá si prestávku.

Nikdy neprijíma nočné služby. Tie sú totiž pikantnejšie ako by ona chcela. „Som dosť hanblivá a preto robím len cez deň. Nerada sa vyzliekam či odhaľujem,“ povedala. Priznala tiež, že kvôli tejto práci si nevie nájsť vzťah. Problémom však nie je jej kontakt s množstvom mužov. „Myslím, že by sa muži cítili nepríjemne kvôli tomu, že zarábam viac ako väčšina z nich.“