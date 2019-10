Rázny koniec babieho leta: Ochladí sa až o 17 °C, udrú aj mrazy! Klimatológ predpovedá, aká bude zima

Babie leto sa končí. Ostatné dni sme si užívali prekvapivo teplé dni. Počas nich teplota dosahovala hodnoty, ktoré sa označujú za letné.

Vystúpali totiž až nad hranicu 25 °C a niekde dokonca až nad 27 °C. S nástupom nového týždňa však príde ochladenie, niekde až o 17 °C. V noci sa na najchladnejších miestach dočkáme mrazov -6 °C.

Tohto roku nás jeseň prekvapila nádhernými teplými dňami. Potvrdzujú to aj štatistiky SHMÚ, ktorý na svojej stránke uvádza, že napríklad v utorok 22. októbra bol rekord dennej najvyššej teploty vzduchu prekonaný na viac ako 32 meteorologických staniciach. Deň predtým, v pondelok, to bolo „len“ na 14 staniciach. Najteplejším dňom uvedeného obdobia bol štvrtok (24. 10. 2019), keď bola maximálna denná teplota vzduchu v Kráľovej pri Senci až 27,3 °C.

Výrazný skok

„V poslednom období boli skutočne zaznamenané rekordy,“ zhodnotil počasie uplynulých dní meteorológ Jozef Iľko. Upozorňuje však na nastávajúcu výraznú zmenu. Od začiatku týždňa nás totiž čaká citeľné ochladenie. „Bude to skôr normál alebo len mierne pod normál pripadajúci na koniec októbra a začiatok novembra,“ hovorí Iľko. Ako však doplnil, toto ochladenie sa nám bude zdať veľmi výrazné, keďže príde z výrazného tepla, ktoré sme si užívali v poslednom období.

Hrozí prechladnutie

Etela Janeková, internistka, všeobecná lekárka

- Pre výraznejšie ochladenie môže nastať zhoršenie zdravotného stavu najmä u ľudí s vysokým krvným tlakom, ochoreniami srdca a ciev. Chrípkové ochorenia ochladenie neovplyvní, skôr hrozí vyššie riziko prechladnutia. Pri výraznejšom poklese teplôt treba prispôsobiť oblečenie. Netreba to však preháňať, aby sme sa nespotili. Je vhodné mať viac vrstiev a pri oteplení sa vyzliecť. Teplotné zmeny by sme nemali podceniť. Zdravý človek sa dokáže so zmenami vyrovnať. Z dlhodobého hľadiska sú pre odolnosť organizmu dobré otužovanie a pohyb.

Extrémne ochladenie

Jozef Iľko, meteorológ

- Od pondelka sa začína situácia meniť, v priebehu dňa čakáme, že bude prechádzať od západu studený front. Tento vzduch, čo je tu, sa vymení a ten, čo príde za ním, bude oveľa chladnejší. V budúcom týždni už bude iné počasie. Bude skutočne chladno, ale nedá sa povedať, že nás čaká extrémne chladné počasie. Keď berieme dlhodobé záznamy, tak teploty budú síce pod priemerom, ale nie výrazne. Určite to však bude oveľa, oveľa chladnejšie, ako máme teraz.

Mierna zima?

Pavel Matejovič, klimatológ

- Na základe babieho leta sa zima nedá predpovedať. Podľa štatistiky je viac pravdepodobné, že zima bude skôr mierna ako studená, ale aj počas miernych zím môže napadnúť veľa snehu. V ktorej časti zimy k takej udalosti príde, sa nedá predpovedať. Pravdepodobnosť je však štatistická veličina a nie je to prognóza, preto by som bral také prognózy so značnou rezervou.

Predpoveď počasia

Nedeľa

Deň: 17 až 22 °C

Noc: 9 až 4°C

Pondelok

Deň: 11 až 16°C

Noc: 11 až 6°C

Utorok

Deň: 5 až 11°C

Noc: 7 až 1°C

Streda

Deň: 4 až 10°C

Noc: 4 až -2°C

Štvrtok

Deň: 4 až 10°C

Noc: 0 až 4-6°C