Šéfa elitných kukláčov lákajú do politiky: Beblavý by chcel Hamrana na lukratívnej pozícii

O šéfovi elitného útvaru Lynx Commando Štefanovi Hamranovi sa v minulosti hovorilo ako o kandidátovi na policajného prezidenta.

Prihlášku napokon nepodal, no teraz sa zdá, že pomýšľa na oveľa vyššie méty. Podľa portálu Aktuality.sk ho predseda Spolu Miroslav Beblavý (42) láka k sebe do strany a hovorí o ňom ako o možnom ministrovi vnútra!

Hamran je slovenskej verejnosti dobre známy nielen pre konflikt s policajným exprezidentom Tiborom Gašparom. Podieľal sa na zatýkaní podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka, organizoval aj záťah na šéfa mafiánskej skupiny piťovcov Juraja Ondrejčáka. O Hamranových kvalitách napovedá aj fakt, že ho na štyri roky jednomyseľne zvolili za predsedu medzinárodného združenia protiteroristických jednotiek Atlas, v ktorom je zapojených 38 špeciálnych teroristických jednotiek z krajín EÚ, zo Švajčiarska, z Nórska a Islandu.

Šéf Spolu Beblavý netají, že by chcel z Hamrana v prípadnej budúcej vláde ministra vnútra. „Je našou povinnosťou nasadiť do zápásu proti mafii a oligarchom silný tím vrátane silného a rešpektovaného kandidáta na spravovanie rezortu vnútra po voľbach,“ hovorí Beblavý. Nový Čas sa na ponuku spýtal aj Hamrana. „Môžem potvrdiť, že takúto ponuku som dostal. Podrobné stanovisko poskytnem v priebehu budúceho týždňa buď osobne, alebo prostredníctvom oddelenia komunikácie,“ uviedol šéf legendami opradeného Lynx komanda, no nechcel zatiaľ prezradiť, či ponuku zvažuje.