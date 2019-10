Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred hmlou pre celé územie Slovenska.

Výstraha platí konkrétne od sobotnej polnoci do nedele do 10:00. Pokiaľ ide o okresy na strednom a východnom Slovensku, tam výstraha platí aj od nedele od 22:00 do pondelka do 07:00. Dohľadnosť v hmle odhadujú meteorológovia na 50 až 200 metrov.