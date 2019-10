Vlhová zhodnotila preteky jasne a stručne: Nešla som dobre

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vstúpila do novej zimy Svetového pohára 14. miestom v obrovskom slalome. Senzačne triumfovala 17-ročná Novozélanďanka Alice Robinsonová.

Vychádzajúca hviezda vyhrala o 6 stotín pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia skončila Francúzka Tessa Worleyová (+0,36 s).

Na štarte sezóny sa tak nerozohral súboj 24-ročných vrstovníčok, Vlhová za Shiffrinovou zaostala 1,72 s.

Navyše obom i ďalším už okutým favoritkám "vypálila rybník" mladučká súperka prvým víťazstvom kariéry. Shiffrinovej zabránila otvoriť si siedmu desiatku triumfov v pretekoch SP a Vlhovej nadelila už v prvom kole vyše sekundu, celkovo 1,78. "Nevyšlo to, je to moja chyba, ale neviem, čo k tomu povedať. V druhom kole som nešla dobre," vyjadrila sa slovenská zjazdárka krátko po súťaži pre RTVS.

Vlhová vyšla zo štartovej búdky na pretekársky svah ako prvá zjazdárka sezóny a zašla čas 1:09,36, v konečnom účtovaní kola o 1,47 horší ako Shiffrinová. Pre majsterku sveta, ktorá podľa vlastných pocitov nešla na (takmer mesačnú) predstihovku ostrej sezóny v plnej fazóne, boli pozitívne momenty v porovnaní jázd iných rivaliek. V prvom kole držala krok alebo dokonca zdolala niektoré veličiny disciplíny.

Dvadsaťštyriročná Slovenka predviedla za slnečného počasia na dobre upravenej trati vyrovnanú jazdu. V hornej plochejšej pasáži dokázala vykĺzať solídne tempo a hoci v strmine ju v niektorých bránkach nepatrne "zatvorilo, jej výkon stačil po elitnej sedmičke na štvrté miesto v závese za jej predchodkyňou na tróne obrovského slalomu, Francúzkou Tessou Worleyovou.

Shiffrinová, ako často v uplynulých zimách, nasadila úplne iné výkonnostné parametre, potom však jej vedenie prekvapujúco časom i hladkým štýlom jazdy ohrozovala Novozélanďanka Alice Robinsonová. Iba 17-ročná pretekárka jediná držala na trati krok s fenomenálnou Američankou a stratila len 14 stotín. Na tretej pozícii figurovala Talianka Federica Brignoneová (+0,86).

Druhé kolo sa dlho nieslo v znamení skvelej jazdy Nórky Marie Therese Tvibergovej, ktorá sa so štartovým číslom 58 katapultovala na 26. postupovú priečku. Z nej potom odsúvala jednu pretekárku za druhou a jej série sa zastavila až po jazde Vlhovej. Slovenská lyžiarka opäť išla hore dobre, ale zostávala dlho v najťažších oblúkoch strmého spádu a dole akoby jej došli aj sily. Zašla až 22. čas druhého kola. Následne sa naopak dostala do čela Worleyová a stačilo to na tretie miesto. O to prvé dramaticky zápolili najväčšia hviezda súčasnej éry s azda najväčším talentom. S prekvapujúcim vyvrcholením pre Robinsonovú, tínedžerka od protinožcov aj v tých najširších oblúkoch priam lietala nad tvrdým snehovým povrchom a dynamiku jazdy dokázala udržať v oboch jazdách až do cieľa.