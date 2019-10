Tatranský pohár spoznal svojho víťaza: Kuriózne finále a víťaz z Maďarska

Zápas 16. kola hokejovej Tipsport Ligy HK Dukla Ingema Michalovce - DVTK Jegesmedvék bol zároveň finálovým stretnutím 72. ročníka Tatranského pohára.

Ten mal pôvodne vyvrcholiť v závere augusta, pre žalúdočné problémy hráčov Miškovca sa kluby dohodli na náhradnom termíne. Hoci domáci Michalovčania viedli 2:0, trofej za víťazstvo na druhom najstaršom európskom turnaji napokon získali hostia, ktorí dokonali obrat v predĺžení.

Do menoslovu víťazov Tatranského pohára tak premiérovo pribudol maďarský tím. Hráči Miškovca na turnaji zdolali Krakov 3:2 a s Košicami prehrali 2:4. Turnaj dokončili takmer dva mesiace po pôvodnom termíne počas rozbehnutej tipsportligovej sezóny. "V prvom rade sme chceli vyhrať a získať body do tabuľky Tipsport Ligy. Vedeli sme, že v Michalovciach to nebude jednoduché, preto som veľmi rád za toto víťazstvo. Ceníme si však aj víťazstvo na Tatranskom pohári. Naším cieľom však nebol predsezónny turnaj, ale dlhodobá súťaž," poznamenal tréner Marcel Rodman.

72. ročník Tatranského pohára, finále:

HK Dukla Ingema Michalovce - DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:3 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Góly: 7. a 40. Linet - 41. Beach, 48. Vandane, 61. Vandane



Konečné poradie: 1. DVTK Jegesmedvék Miškovec, 2. HK Dukla Ingema Michalovce, 3. HC Košice, 4. HK Poprad, 5. Les Aigles de Nice, 6. Comarck Cracovia Krakov