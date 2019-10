Matej Tóth na pozore: Olympijská chôdza definitívne nebude v Tokiu!

Rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o presune súťaží v maratóne a chôdzi z Tokia do 800 km vzdialeného Sappora na olympijských hrách je konečné a už sa nebude meniť.

Vyhlásil to predseda koordinačnej komisie MOV pre OH 2020 v Tokiu (24. 7. – 9. 8. 2020) John Coates. Zároveň odmietol návrh organizačného výboru, aby obe disciplíny zostali v pôvodnom dejisku, pričom štart by bol skoro ráno o 3.00 h, prípadne 5.00 h miestneho času.

"Vedeli sme, že toto rozhodnutie vyvolá v japonskej metropole sklamanie, ale urobili sme ho s vedomím, aby sme chránili zdravie športovcov a vytvorili im čo najvhodnejšie podmienky,“ uviedol Coates. V Sappore, ktoré sa nachádza na najsevernejšom japonskom ostrove Hokkaidó, a je aj hlavným mestom rovnomennej prefektúry, je priemerná júlová a augustová teplota okolo 25 - 26,5°C, čo je o 5 až 6 stupňov menej ako v Tokiu.

"Členovia MOV boli šokovaní, v akej horúčave a vlhkosti vzduchu museli maratónci a chodci súťažiť na nedávnych majstrovstvách sveta v atletike v Dauhe. Nechceli sme, aby si športovci pamätali tokijskú olympiádu pre také scény, akých sme bolo svedkami v Katare,“ zdôraznil Coates.

Zmena dejiska súťaží v maratóne a chôdzi nie je po vôli ani guvernérke Tokia Juriko Koikeovej, ktorá podľa portálu insidethegames.biz na stretnutí s Coatesom ostro vystúpila proti návrhu MOV, pričom upozorňovala aj na ekonomické a logistické dopady tohto kroku. "Žiaľ, nedostali sme od MOV dostatočne presvedčivé vysvetlenie,“ skonštatovala Koikeová. Táto téma bude jednou z hlavných aj počas najbližšej návštevy koordinačnej komisie MOV v Tokiu 30. októbra a 1. novembra.

Odškodným pre Tokijčanov by malo byť usporiadanie všetkých medailových ceremoniálov v maratóne a v chôdzi v japonskej metropole.