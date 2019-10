K Egyptu a Izraelu sa blíži neobvyklá búrka: Ľudia sa pripravujú na bleskové záplavy

Meteorológovia sledujú zhluk búrok nad Stredozemným morom, ktorý by sa mohol premeniť na neobvyklý "stredozemný hurikán".

Podľa britského meteorologického úradu sa živel nachádza v blízkosti Cypru. Satelitné snímky naznačujú, že v sobotu by mohol zasiahnuť Izrael a Egypt, píše CNN. Podobné prírodné úkazy sú v tejto oblasti nezvyčajné a zasahujú skôr západné než východné Stredomorie, kde je nižšia vlhkosť vzduchu, uvádza televízia CBS. Vietor sprevádzajúci búrku v tejto oblasti býva slabší ako pri atlantickom hurikáne, živel ale napriek tomu môže spôsobiť bleskové záplavy.

V sobotu by búrka mala podľa predpovedí doraziť na pevninu, vo východnom Egypte a v častiach Izraela by podľa CNN mohlo napadnúť až 200 milimetrov zrážok, čo vyvoláva obavy z bleskových záplav. Severovýchodný Egypt, južný Izrael, palestínske územia a Sinajský polostrov priemerne v októbri zaznamenávajú asi 10-20 milimetrov zrážok, teda desatinu toho, čo táto búrka môže priniesť za jediný deň, uvádza CNN.

Káhira a ďalšie egyptské mestá tento týždeň už čelili devastujúcim dažďom, pri záplavách prišlo podľa agentúry AP o život 11 ľudí. Terajšia búrka podľa predpovedí pravdepodobne zasiahne najmä pobrežia severne od Káhiry, ale hlavnému mestu sa vyhne.

Izraelské úrady sa podľa denníka Haarec na silný dážď pripravujú. List zároveň uviedol, že presnú trajektóriu búrky je ťažšie predpovedať než u väčších atlantických hurikánov, keďže ide o výrazne menší úkaz. Zároveň je možné, že sa búrka väčšine Izraela vyhne. Izraelský úrad pre správu prírodných parkov však varoval pred možnými záplavami pri tokoch vo východnom a južnom Izraeli, ľudia by sa rozhodne týmito vodami nemali brodiť, ani skúšať prejsť ich autom, dodal úrad.

Izraelská národná energetická spoločnosť odporučila ľuďom, aby si zo striech a balkónov odstránili akékoľvek predmety, ktoré by vietor mohol odniesť či poškodiť. Podľa denníka The Times of Israel by búrku mohol sprevádzať vietor s rýchlosťou až 110 kilometrov za hodinu a väčšina zrážok by mala spadnúť v nížinách v centrálnom a južnom Izraeli. V Pásme Gazy bol podľa denníka vyhlásený kvôli počasiu výnimočný stav, ktorý by mal platiť do sobotňajšieho večera.

Nový klimatický model uverejnený v roku 2018 predpovedá, že extrémne nezvyčajné silné búrky v Stredozemnom mori, ktorým je anglicky prezývané "Medicago", čiže "Mediterranean hurricane" čiže stredozemný hurikán, budú menej časté, ale silnejšie. Postupovať budú pomalšie, čo prinesie do určitých oblastí viac zrážok a zvýši to pravdepodobnosť záplav. Iní meteorológovia sa naopak domnievajú, že podobné javy budú častejšie. Ohľadom toho, že ide o pomalší jav, ktorý prinesie do určitých oblastí viac zrážok, však panuje väčšia zhoda, poznamenal Haarec.