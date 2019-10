Mamička ťažko chorého chlapčeka odbehla na nákup: Zobrala si taxík, čin šoférky ju dohnal k slzám

Vodička spoločnosti Uber, ktorá poskytuje taxislužby, viezla novopečenú mamičku z detskej nemocnice. Jej dieťatko tam však muselo zostať, a tak sa pre ňu vodička rozhodla spraviť niečo nezabudnuteľné.

„Bola som šťastná, že som mohla pre ňu urobiť niečo pekné, pretože mala veľmi ťažký deň,“ povedala vodička z Floridy Belinda Smith. Ako uvádza portál Fox News, mamička Nikki Ihus cestovala z amerického mesta Kansas City do detskej nemocnice v meste St. Petersburg na Floride, kde mala naplánovaný pôrod. Lekári jej povedali, že jej chlapček trpí kongenitálnou diafragmatickou herniou, čo je zriedkavé vrodené ochorenie. „Sestry mi o ochorení nepovedali viac, ako som sa sama dočítala na google. Vedeli sme, že miera prežitia je veľmi nízka,“ uviedla zronená matka.

V ten deň jej synček podstúpil „desivú“ operáciu, vďaka ktorej dokázal prvýkrát dýchať sám bez pomoci prístroja. Keďže bol John Henry pod dohľadom lekárov, Nikki sa rozhodla ísť do detského obchodu na nákup oblečenia, ktoré mu chýbalo. Zavolala si taxislužbu Uber, pretože na Floride nemala auto. Zo zadného sedadla sa vodičke rozhodla zveriť so svojím ťažkým príbehom.

„Chcela som jej len vysvetliť, čo sa v ten deň dialo,“ povedala Nikki a dodala, že po celý čas plakala. „Pomyslela som si: ´Och bože, je to jej prvé dieťa a musí si prejsť niečím takýmto. Je to také smutné´,“ povedala vodička Belinda Smith z amerického mesta Largo na Floride.

Po skončení jazdy mamička Nikki vošla do obchodu a začala nakupovať detské oblečenie pre svojho mesačného synčeka. Asi o 10 minút neskôr sa k nej pridala vodička Belinda a povedala jej, že by nemala nakupovať sama. „A tak sme začali vyberať detské oblečenie. Bola to naozaj zábava,“ povedala Nikki.

Vodička zobrala veci, prešla k pokladni a tašku plnú oblečenia podala Nikki. „Objala ma a začala plakať. Rovnako mi bolo do plaču, ale úprimne povedané, bola som šťastná, že som pre ňu urobila niečo pekné, pretože mala ťažký deň,“ povedala Belinda.

„Bolo to úžasné. Nečakala som od nej vôbec nič. Len som potrebovala niekomu povedať, čo sa deje. Ona sa tam zrazu ukázala a ponúkla sa, že mi oblečenie kúpi. Určite to rozžiarilo môj deň, pretože som rozhodne nemala náladu nakupovať a ona z toho urobila zábavu,“ znejú slová dojatej Nikki. Ženy sa navzájom objímali a vymenili si kontakty.

Vodička Belinda dokonca navštívila malého Johna Henryho v nemocnici. „Je taký krásny. Bude jej superhrdina,“ povedala Belinda. Chlapček by mal zostať v nemocnici ešte najmenej 3 mesiace. Belinda a Nikki sa stali priateľkami a plánujú spoločný výlet do Disney Worldu aj s malým Johnom Henrym.