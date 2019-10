Posun vo vyšetrovaní 39 mŕtvych v návese kamióna: Zadržali štvrtého podozrivého

Britská polícia vyšetrujúca prípad nálezu 39 tiel, ktoré sa nachádzali v návese kamióna v priemyselnom parku v anglickom grófstve Essex, zadržala na londýnskom letisku Stansted štvrtú podozrivú osobu.

Ide o 48-ročného muža, ktorý je podozrivý zo sprisahania s cieľom pašovania ľudí, ako aj zo zabitia. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Ešte v stredu zatkla polícia na mieste činu v meste Grays vodiča kamióna, 25-ročného Mo Robinsona zo severoírskeho grófstva Armagh, ktorý je podozrivý z vraždy. V piatok zatkli 38-ročného muža a 38-ročnú ženu. Obaja pochádzajú z mesta Warrington v grófstve Cheshire.

Kamión, v ktorom sa neskôr našlo 39 tiel, bol trajektom dopravený z belgického mesta Zeebrugge do anglického Purfleetu, kam dorazil krátko po polnoci miestneho času. Zatiaľ nie je jasné, kde a kedy boli obete do kamiónu naložené. Políciu a záchrannú službu privolali do priemyselného parku Waterglade v meste Grays v stredu približne o 01.40 h miestneho času (02.40 h SELČ). Všetkých 39 osôb vyhlásili na mieste za mŕtve.

Polícia v Essexe najprv vyhlásila, že všetky obete sú čínski občania. V piatok však britské médií priniesli informáciu, že prinajmenšom tri obete, dve ženy a jeden muž, by mohli pochádzať z Vietnamu.