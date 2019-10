Vera Wisterová je na dne, jej synovia zmizli: Deti boli naposledy s otcom, moderátorka má len obmedzené možnosti

Situácia, ktorú nechce zažiť žiadna matka! Tak sa momentálne cíti aj moderátorka Vera Wisterová (42). Tá prišla o svojich synov Harlowa (8) a Thea (5), ktorých má s izraelsko-americkým manželom Jeremym Hulshom (40).

Chlapci, ktorých naposledy videli práve s ich otcom, sú totiž od štvrtka nezvestní. Nie je tajomstvom, že stále zákonití manželia sa nevedeli dohodnúť a zúrila medzi nimi poriadne tvrdá vojna. Príčinou ich neustálych hádok a naťahovačiek na súde boli práve ich synovia. Hulsh totiž nevedel rozdýchať, že deti boli zverené do starostlivosti matky a on ich mohol vídať len vo vyhradený čas v spoločnosti Very.

Scenár ako zo zlého filmu! Práve v jeho dianí sa v súčasnosti nachádza moderátorka Vera Wisterová, ktorá je matkou dvoch synov - Harlowa a Thea. Tých má s manželom Jeremym Hulshom, no dvojica už od konca roka 2016 spolu nežije.

Po tom, ako červenovláska pred bezmála troma rokmi avizovala, že ich manželstvo je v troskách, začal sa aj tvrdý boj o deti. Vera sa počas manželskej krízy zbalila a spolu so synmi sa vrátila z Izraela na Slovensko. Začala s nimi nový život.

Obrátila sa na súd

Celá situácia sa však nepozdávala jej stále zákonitému mužovi Jeremymu, ktorý na Slovensko pravidelne lietal a dožadoval sa, aby mohol tráviť čas so synmi. Wisterová, ktorá už vtedy zrejme tušila, čo môže prísť, preto konala a obrátila sa na súd. Ten zveril chlapcov do jej starostlivosti. „On smie chlapcov vídať v utorky a vo štvrtky a každý druhý víkend vždy tri hodiny, a to za prítomnosti Very alebo niekoho, koho ona schváli,“ prezradil zdroj z okolia Wisterovej. Hulsh však o deti naďalej bojoval.

Chlapcov hľadá polícia

Vo štvrtok popoludní sa Vere doslova obrátil život hore nohami. Jej synovia zmizli. „Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 8-ročnom Harlowovi Paxovi Hulshovi a 5-ročnom Theodorovi Stevenovi Hulshovi, obaja bytom v Bratislave,“ potvrdila informácie hovorkyňa polície Veronika Slamková. Miesto, kde mala o deťoch Wisterová posledné informácie, bolo bratislavské nákupné centrum, a to o 16.30 hod.

Nejde o prvý prešľap

Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na zúfalú matku, no tej, pochopiteľne, do reči nebolo. „Žiaľ, môžem vám potvrdiť informáciu o mojich nezvestných synoch. Včera ich otec zobral a odvtedy neviem, kde sú,“ povedala Novému Času zronená Wisterová. Tá si pritom už podobnou situáciou raz prešla. Vo februári 2017 totiž odovzdala synov Hulshovi, ktorý ich mal nechať v hotelovej izbe, kde sa nachádzala aj Jeremyho matka.

V čase, keď sa mali chlapci vrátiť k mame, však malo prísť k roztržke, keď sa s nimi stará mama zamkla v hotelovej izbe a odmietala ich pustiť. „Nerada by som v tejto ťažkej situácii zdieľala v médiách detaily o mojich obavách, ktoré práve prežívam. Môžem vám len s poľutovaním potvrdiť, že ten incident sa stal a deti sú z toho traumatizované,“ potvrdila v tom čase Wisterová pre Nový Čas.

„Momentálne prebieha vyšetrovanie celej tejto pre mňa veľmi smutnej kauzy. Zatiaľ nemôžem dať viac informácií. Treba teraz prioritne ochrániť deti pred stresujúcimi situáciami. Bojím sa, aký dosah na ne bude mať to, čo sa stalo, pretože boli veľmi vystrašené,“ dodala Vera. Zdá sa, že nakoniec sa jej najhoršie obavy potvrdili a ona prežíva jedno z najťažších období vo svojom živote. Oporou sú jej však priateľ Michal a rodina, ktorá dúfa, že chlapci sa čoskoro zdraví vrátia domov. Nový Čas sa snažil kontaktovať aj Verinho izraelsko-amerického manžela Hulsha, no telefónne čísla mal vypnuté.