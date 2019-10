NAKA rieši kuriózny problém: Stane sa šéfkou tímu Gorila sestra manažérky Penty?!

Len nedávno sa na svetlo sveta dostala 39-hodinová nahrávka Gorily, ktorá má dokazovať nechutnú korupciu a prepojenie biznisu s politikou. Tento prípad už roky rieši špeciálny policajný tím, ktorý má za úlohu vyšetriť množstvo úplatkov či podvodov, ktoré sa rozoberajú v konšpiračnom byte na Vazovovej.

Z tímu pred pár týždňami odišiel jeho šéf Lukáš Kyselica. Nahradiť ho má doterajšia členka Lucia Šárniková, ktorá v ňom pracovala od jeho vzniku v roku 2012. Problémom sa však stalo to, že práve táto vyšetrovateľka má sestru na manažérskom poste vo finančnej skupine Penta, ktorej šéfom je hlavná postava spisu Gorila Jaroslav Haščák.

Kyselica pôsobil na čele tímu od októbra 2016, no po troch rokoch sa na vlastnú žiadosť rozhodol skončiť a odísť do civilu. Pri svojom odchode odporučil za seba ako náhradu na novú vedúcu tímu kolegyňu Luciu Šárnikovú, ktorá s ním na prípade spolupracovala. „Myslím si, že je najvhodnejšou kandidátkou na danú pozíciu,“ povedal Novému Času Kyselica.

On sám si však uvedomoval problém, ktorý by takouto nomináciou vznikol, preto na to upozornil aj vtedajších nadriadených. Na čele tímu, ktorý vyšetruje úplatky a provízie v hodnote stámiliónov slovenských korún ešte z čias vlády Mikuláša Dzurindu, by totiž bola sestra personálnej manažérky Penty Lindy Kos. Kyselica však tvrdí, že to Šárnikovú nijakým spôsobom neovplyvňuje.

„V tíme je od začiatku, a ak by mala s tým problém, tak by mi to povedala. Spolieham sa na jej osobnú integritu. Ale zloženie tímu nie je v mojej kompetencii. Pre mňa je však dôležité, aby vyšetrovanie ďalší rok nestálo, čo by hrozilo, ak sa tam dostane niekto nový. Ten by si musel naštudovať kvantum informácií. Vylučujem, že by počas môjho pôsobenia dochádzalo k nejakému ovplyvňovaniu cez ňu zo strany Penty,“ tvrdí Kyselica. Samotný tím doteraz tvorili traja vyšetrovatelia. Kyselica ako jeden z nich odišiel a dodáva, že koncom roka skončí aj ďalší z ich skupiny. Šárniková tam tak z pôvodnej zostavy zostane ako jediná, no po novom by do tímu malo pribudnúť viac ľudí.

Šárnikovú riešia

Polícia priznáva, že situáciu intenzívne rieši. „Nový šéf vyšetrovacieho tímu zatiaľ nebol vymenovaný, po vzájomnej dohode dôjde k obsadeniu tohto postu a k doplneniu tímu o ďalších policajtov. Čo sa týka zamestnania sestry Lucie Šárnikovej, o tejto skutočnosti informoval Lukáš Kyselica vedenie NAKA, keď menovanú navrhol na post vedúcej tímu, a aj touto skutočnosťou sa bude vedenie NAKA zaoberať,“ skonštatovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

Dodáva, že nové zloženie tímu Gorila bude spĺňať požiadavku, aby nevznikali žiadne podozrenia na konflikty záujmov. Riaditeľ NAKA Branislav Zurian kritizuje to, že tím postupuje pomaly. „Keď sme sa rozprávali naposledy, povedal som im, že sa mi hlavne nepáči rýchlosť vyšetrovania, lebo je to pomalé. Nechcem sa posunúť o dva schodíky, ale aspoň o dve poschodia,“ povedal Denníku N.

Kritika konfliktu záujmov

Aj v skupine Penta vedia, že ich zamestnankyňa je v príbuzenskom vzťahu s vyšetrovateľkou Gorily. „Pani Linda Kos pracuje v našej spoločnosti od roku 2014. Skutočnosť, že je sestrou spomínanej vyšetrovateľky, je nám známa, určite to však nebolo nijako riešené v súvislosti s jej nástupom,“ povedal hovorca Penty Martin Danko.

Podľa neho nevykonáva mimo svojej práce na personálnom oddelení pre Pentu žiadne iné úlohy. „Aj preto považujeme jej vplyv na vyšetrovanie kauzy Gorila, cez osobu jej sestry, vyšetrovateľky, za vylúčený,“ dodal Danko. Bývalý riaditeľ Úradu boja proti korupcii PZ Jozef Šátek má však na vec jasný názor.

„Nech sa za ňu zaručí ktokoľvek, je to príliš veľký konflikt záujmov. Ak sa vytváral tím a priebežne dopĺňal o ďalších ľudí, tak mali byť robené hĺbkové previerky na každého člena tímu. Pani vyšetrovateľka sa tam podľa tohto princípu nemala pohybovať, odkedy vznikol tento konflikt záujmov. Nie je to dobré pre reputáciu samotného tímu a ani ako odkaz verejnosti,“ uzavrel Šátek.