Nezabudnite, prechádzame na zimný čas: V nedeľu si pospíme o hodinu dlhšie

Posledná októbrová nedeľa je každoročne dňom, keď sa posúva čas naspäť. O tretej ráno presúvame ručičky hodiniek naspäť na druhú hodinu, a tak môžeme ostať pod perinou o hodinu dlhšie.

Hoci to na prvý pohľad znie skvele, väčšine z nás posuny času nerobia dobre. Európska únia už dávnejšie nastolila tému o zrušení striedania času. Ako to teda bude?

Ľudia sa posunu času na jeseň prispôsobujú pomalšie ako na jar, pretože na nich výrazne vplýva úroveň osvetlenia za súmraku a úsvitu. Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva SR hovorí, že vnútorné hodiny organizmu nedokážu zo dňa na deň reagovať na zmenu času. „Ťažkosti môžu mať malé deti, ale aj ľudia s psychickými a chronickými ochoreniami, ako sú srdcovo-cievne, endokrinné, neurologické, a poruchami imunity,“ vysvetľuje Hamade. Je teda na mieste na návrh EÚ striedanie času zrušiť. Vieme však, ktorý si chceme nechať? Zimný alebo letný?

Zruší sa striedanie času?

Ingrid Ludviková zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

- Momentálne je situácia bez akejkoľvek zmeny, to znamená, že ručičky na hodinkách posúvame dvakrát za rok. Členské štáty by mali svoje rozhodnutie, či budú na svojom území používať zimný alebo letný čas, oznámiť Európskej komisii do apríla 2020. Ak sa toto podarí, následne bude striedanie času zrušené od roku 2021. Aby sa predišlo narušeniu fungovania vnútorného trhu, návrh EK hovorí, že zmeny by mali byť koordinované medzi susediacimi krajinami.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Zimný čas utlmí cestovný ruch

Pôvodný návrh ministerstva práce z minulého roka hovorí, že Slovensko si po ukončení striedania ponechá zimný čas. To by malo výrazne negatívne dôsledky na oblasť cestovného ruchu. „Menej slnečného svitu počas dňa a skorší západ slnka budú mať priamy vplyv na to, ako budú ľudia tráviť svoj voľný čas. Oblasť cestovného ruchu na Slovensku by mohla prísť o značnú časť príjmov,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Podiel cestovného ruchu na HDP sa v posledných rokoch zvyšuje. Zavedenie zimného času by jeho rast mohol výrazne utlmiť.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nový Čas

História striedania času na Slovensku

1916- Prvýkrát zavedený letný čas v niekoľkých európskych krajinách vrátane Rakúsko-Uhorska – od 30. apríla 1916 do roku 1918. Opatrenie po vojne zrušili.

40. roky, 20. storočia- Na území Československa letný čas fungoval s prestávkami.

1940- Na území Protektorátu Čechy a Morava bol zavedený letný čas v mesiacoch medzi 1. aprílom a 4. októbrom.

1979- V Československu zavedený každoročný letný čas.

1981- Ustálenie pravidla, že letný čas sa začína posledným marcovým víkendom v noci zo soboty na nedeľu a končí sa v sobotu v noci počas posledného septembrového víkendu.

1996- Letný čas je o jeden mesiac dlhší – trvá až do posledného víkendu v októbri, čiže letný čas trvá sedem mesiacov, zatiaľ čo pred rokom 1996 trval len šesť.

31. august 2018- Predseda EK Jean-Claude Juncker oznámil, že Európska komisia navrhne zrušenie letného času.

14. september 2018- EK oficiálne predostrela návrh ukončiť už v roku 2019 sezónnu zmenu času v krajinách EÚ, pričom členské štáty sa môžu samostatne rozhodnúť, či chcú natrvalo zaviesť letný alebo zimný.