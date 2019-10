Chceli si udobriť národ, dosiahli presný opak: Totálna facka pre Harryho a Meghan!

Vojvodkyňa Meghan s manželom Harrym nakrútili pre televíziu ITV dokument o ich zahraničnej ceste v Afrike. V tom sa vyrozprávali zo svojich pocitov a asi si tým chceli Britov nakloniť na svoju stranu.

Lenže ITV teraz odvysielala aj iný dokument - prvú časť dvojdielnej relácie o princovi Charlesovi a britský národ tvrdí, že to bola obrovská facka princovi Harrymu a jeho manželke. Zatiaľ čo ich dokument je o strhávanie pozornosti na seba a sťažovaní sa na svoj údel členov kráľovskej rodiny, Charlesov dokument sa zameriava predovšetkým na jeho prácu a službu spoločnosti.

Kým dokument vojvodov zo Sussexu mal byť o ceste po Afrike, oficiálnej službe štátu,Pritom členstvo v nej sa kedykoľvek môžu vzdať. Ale znamenalo by to živiť sa sami na vlastnú päsť.A v tom práve prestrelili. Harryho a Meghan totiž z polovice dotuje princ Charles. Ten teraz môže kohútik finančného toku utiahnuť.myslí si Dan Wootton z denníka The Sun.

,,Drahý vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, toto je návod pre vás oboch, ako to robiť. Dokument o jeho práci, nie o ňom. Lekcia, ako sa správať ako člen kráľovskej rodiny. Dávajte pozor," cituje denník The Mail občanku Spojeného kráľovstva, ktorá vyjadruje väčšinový názor na Charlesov dokument.

A Harry tým nedostal lekciu poslednú. V druhej časti dokumentu sa totiž objaví jeho brat William. Ten na rozdiel od neho účasť v otcovom projekte neodmietol len preto, že by sa obával o vlastnú popularitu.,,Keď som to videl, nemohol som tomu uveriť. Bol som hlboko zasiahnutý a pohnutý tým, čo povedal.komentuje princ Charles zábery dokumentu, v ktorých William priznáva, že raz po otcovi prevezme vojvodstvo Cornwall, ktoré sa zaoberá poľnohospodárskou činnosťou po celom svete.