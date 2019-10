Fanúšikovia Liverpoolu sa poriadne sekli: Na zápas prišli do iného mesta

Dvaja fanúšikovia FC Liverpool tak skoro nezabudnú na stredajší výlet, počas ktorého mali ísť povzbudiť svoj tím na zápas 3. kola futbalovej Ligy majstrov v belgickom Genku. Ocitli sa totiž v inom belgickom meste - Gente.

Genk leží medzi Antverpami a Liége smerom k nemeckým hraniciam, Gent sa nachádza medzi Bruselom a Bruggami smerom k pobrežiu. Oba kluby patria medzi špičku belgickej ligy, no napriek tomu ich podobné názvy narobili problémy aj klubu SSC Neapol, ktorý po žrebe skupinovej fázy LM uviedol na Twitteri, že sa jeho futbalisti stretnú s Gentom, namiesto s Genkom. A veľký problém napokon mali aj dvaja fanúšikovia Liverpoolu.

Obaja si zakúpili lístky do Genku vopred, Liverpool v zápase triumfoval 4:1. Priaznivci "The Reds" však zápas sledovali v írskej krčme v Gente. Na to, že sú v úplne inom meste, prišli asi pol hodinu pred výkopom, keď už nebolo možné zápas v inom meste stihnúť. Gent a Genk od seba delí 150 kilometrov, čo je asi dve hodiny cesty autom.

O kurióznej udalosti sa dozvedeli funkcionári v klube z Gentu, ktorý o deň neskôr hral zápas v Európskej lige proti Wolfsburgu. "Chceli sme pre nich niečo urobiť. Ponúkli sme im teda vstupenky na náš zápas, ale ešte predtým odišli domov do Anglicka," uviedol pre Rádio 2 Patrick Lips, mediálny manažér Gentu. V klube im ponúkli aj ďalší variant: "Pozveme ich, keď sa v januári v belgickej lige stretne Gent s Genkom. Prijmeme ich ako čestných hostí, zabezpečíme im prehliadku štadióna, večeru a čestné miesta. Zaistíme, aby sa mohli vrátiť do Anglicka ako skutoční VIP hostia a nie ako tomu bolo teraz," dodal Lips.

Celý výlet stál oboch Angličanov asi 233 eur na osobu, za jeden lístok na futbal zaplatili 74 eur.