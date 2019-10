Po 17 rokoch práce a miliónoch eur niet po chátrajúcej ruine ani stopy: Takto vyzerá hrad v Hronseku teraz!

Ochraňuje ho presne tak, ako pred storočiami. Dvanásť rokov vybavovania, 17 rokov roboty a milióny eur z vlastného vrecka. Toľko bolo treba banskobystrickému podnikateľovi Stanislavovi Rajnohovi (64), aby vrátil pôvodnú tvár chátrajúcej ruine hradu s bohatou históriou.

Vodný hrad v Hronseku pri Banskej Bystrici sa zmenil zo škaredého káčatka na krásnu labuť. Súčasťou pamiatky zo 16. storočia bola aj vodná priekopa, ktorá ochraňovala jej obyvateľov. Po rokoch rekonštrukcie je hotová už aj vodná priekopa. „Obnovu hradu máme viac menej za sebou. Teraz to už iba citlivo doplniť, hlavne v rámci interiérov, pričom používame materiály, ktoré sa používali aj v tom období. Hlavný objekt je už hotový,“ povedal Stanislav Rajnoha s tým, že po 3 sezónach prác sa im teraz podarilo dokončiť aj vodnú priekopu.

„Keby sme to poňali modernejšie, že dáme tam fóliu, tak je to jednoduché. My sme ale touto cestou nechceli ísť. Na začiatku sme urobili sondy, aby sme odčítali pôvodný profil pri vzniku priekopy. Ona už bola totiž za tých 400 rokov už vyprofilovaná inak. Nebola tam voda, boli tam nasadené stromy a stala sa z nej taká plytšia priekopa,“ vysvetľuje podnikateľ, ktorý ešte pred revolúciou robil ako štátny zamestnanec na hrade historika umenia a dopĺňa, že fóliu tam nechceli dať preto, lebo z toho nechceli mať umelý bazén. Preto tam dali geotextíliu a pridávali vrstvy štrku i ílu, zhutňovali to. „To nám zabralo trošku viac času. V podstate posledné tri sezóny sme to zlepšovali, zlepšovali a až teraz sa

nám tam podarilo udržať vodu. To je ako klasická stavba rybníka. Tam sa nedá nič urýchliť, tie sedimenty sa tam musia usadiť a stále pracovať na tom. Aby sa dno stalo minimálne priepustné,“ dodáva Rajnoha.

Kaštieľ z roku 1576 patril Géczyovcom, potom ho vlastnili šľachtické rody Šóšovci či Battikovci. Neskôr sa dostal do správy pamiatkového úradu, chátrať začal od čias, keď ho v roku 1978 opustili poslední vlastníci. Pivnice slúžili kedysi ako väzenie, neskôr aj na razenie mincí. Istý čas tu žil aj otec Juliany Korponayovej-Géczyovej (Levočská biela pani), ktorá bola popravená vo Viedni za špionáž.