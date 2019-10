Východoslovenská kapela Mloci oslavuje 35 rokov: V JEDNEJ veci máme jednoznačne prvenstvo!

Stali sa legendami už zaživa. Prešovská skupina Mloci oslavuje 35. výročie svojho založenia. Hoci väčšina ich textov je napísaná v šarišskom nárečí, dokázali sa presadiť aj mimo tohto regiónu. Narodeniny oslávili špeciálnym koncertom v prešovskom klube Stromoradie.

Mloci vznikli v roku 1984. “Dokopy nás dal Milan “Starec” Sopoliga. Ale zároveň predpovedal, že nám to vydrží maximálne 5 rokov. Sme radi, že sa mýlil, lebo sme vydržali sedemkrát toľko v takmer rovnakej zostave. Cenná bola najmä jeho rada, aby sme nehrali prevzaté pesničky, ale naše vlastné. Držali sme sa toho a malo to zmysel,” povedal hráč na basu Žojco Havadej.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

“Je to také hromadné mužské manželstvo, ktoré vydržalo dlhé roky. Podľa mňa až 39, lebo sme spolu hrávali dlhšie, iba pod iným názvom. Boli aj krátke obdobia, keď sme trpeli ponorkovou chorobou, ale vždy sa to podarilo zažehnať,” pripomenul bubeník Vlado Kavulič. Tretím do partie je gitarista Fando Cmar. “Kapela vydržala spolu presne tak dlho, ako moje manželstvo, ktoré tiež trvá doteraz. Ďakujem manželke za jej trpezlivosť a že vydržala so mnou i keď sme hrali 150 koncertov ročne,” podotkol Fando.

Štvrtý pôvodný člen skupiny Bohuš Konečný má, žiaľ, zdravotné problémy a momentálne ho zaskakuje Adam Havadej. Mloci si zahrali po celej Európe aj v USA. Majú niekoľko prvenstiev. “Jedný z nich je, že sme ako prvá slovenská skupina zahrali na Lomnickom štíte. Bolo to v roku 1990. A tiež sa na podarilo hrať pred 25 tisíckami divákov na plzenskej Porte, čo boli výnimočné chvíle,” uzavrel Žojco Havadej.