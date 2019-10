Bývalý francúzsky reprezentant sa obul do Mbappého: Mení sa na Neymara

Niekdajšiemu útočníkovi francúzskej futbalovej reprezentácie Christophovi Dugarrymu sa nepáčili nedávne slová Kyliana Mbappého po utorňajšom zápase Ligy majstrov 2019/2020 v belgických Bruggách, kde po druhopolčasovom príchode na ihrisko zaznamenal hetrik a pričinil sa o víťazstvo hostí 5:0.

"Chcel som hrať od začiatku a myslel som si, že nastúpim, ale tréner sa rozhodol inak a musel som to akceptovať," povedal 20-ročný Mbappé bezprostredne po zápase. Podľa Dugarryho sa hráč v prístupe začína podobať Brazílčanovi Neymarovi.

"Zvyšok rozhovoru bol perfektný, pretože rozprával o spoluhráčoch a dôležitosti tímu, ale táto veta ma znepokojila. Možno aj preto, že som z inej generácie a z futbalu som vyčerpaný," povedal podľa webu denníka Marca 47-ročný Dugarry, v minulosti majster sveta (1998) a Európy (2000) aj víťaz Pohára konfederácií (2001).

Podľa bývalého hráča AC Miláno, FC Barcelona či Olympique Marseille pre mnohých hráčov v súčasnosti kolektív nepredstavuje prioritu a viac premýšľajú o sebe. "Možno je to pre Kyliana Mbappého trochu ťažké, ale byť dobrý človek a výborný futbalista je rovnako dôležité. Nevravím, že Mbappé nie je dobrý človek, ale už urobil niekoľko podobných vyhlásení a mám pocit, že sa mení na Neymara," dodal.

Dugarry si myslí, že napriek nespornému kamarátstvu s Neymarom by sa mal Mbappé v súkromí radšej venovať dôležitejším veciam či tráviť čas s inými spoluhráčmi, ako chodievať von s Brazílčanom, ktorý má pod Eiffelovkou povesť kráľa večierkov. "Nech radšej chodí do spoločnosti s Idrissom Gueyem, Anderom Herrerom alebo Ángelom Di Maríom. Veci by sa totiž rýchlo mohli zmeniť k horšiemu," skonštatoval Christophe Dugarry, ktorý v kvalifikácii ME 1996 nastúpil v drese Francúzska proti Slovensku na bratislavskom Tehelnom poli. Zápas sa vtedy skončil bezgólovou remízou.