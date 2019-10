Už je to jasné! Vdova Ivana oznámila, kde bude Karel Gott († 80) pochovaný

Na oficiálnej stránke speváka Karla Gotta pribudla v piatok poobede informácia, na ktorú všetci čakali.

Vdova Ivana Gottová všetkým poďakovala za sústrasť a oznámila, kde bude popol s maestrom uložený. ,,Touto cestou vám všetkým zo srdca ďakujem za všetky vyjadrenia sústrasti, ktoré sme od vás v uplynulých týždňoch v tak veľkom počte dostali a stále dostávame. Vaše slová podpory sú pre našu rodinu, v týchto nesmierne ťažkých časoch, veľkým povzbudením,“ odkazuje priaznivcom speváka.

,,Tiež by som vám rada oznámila, že na želanie môjho manžela bude miestom jeho odpočinku cintorín na pražských Malvazinkách. Prial si odpočívať tam, kde prežil veľkú časť svojho života, kde to mal rád a kde sa cítil doma. Verím, že vy, ktorí ste ho mali radi, si cestu k nemu vždy nájdete. Keď to bude aktuálne, rada vám oznámim konkrétne miesto,“ informovala Ivana Gottová.

Cintorín Malvazinky sa nachádza neďaleko vily na Bertramke, kde Karel prežil väčšinu svojho života. Najskôr v nej býval so svojimi rodičmi a neskôr aj so svojou manželkou Ivanou a dcérami Charlotte a Nelly. Vo svojom milovanom dome nakoniec aj naposledy vydýchol.