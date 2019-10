Turbulencie v Železniciach Slovenskej republiky: Výzva od ministra a odvolanie generálneho riaditeľa

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v pondelok listom vyzval Správnu radu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na neodkladné prerokovanie zmeny vo vedení železníc.

Jej členovia v piatok schválili návrh na odvolanie Juraja Tkáča z postu generálneho riaditeľa ŽSR. Érsek podľa vlastných slov dlhodobo nebol spokojný s technickou situáciou na železniciach a návrh na odvolanie nesúvisí s odporúčaniami Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

"Dlhodobo nie som spokojný s technickou situáciou na železniciach. Preto som na začiatku týždňa požiadal Správnu radu železníc o odvolanie generálneho riaditeľa ŽSR. Na tento post by som chcel odborníka, ktorého úlohou bude zlepšiť prevádzku na železnici. Zdôrazňujem ešte raz, že nejde o žiadne nátlaky zo strany opozície, ako to viackrát odznelo. Vždy konám rýchlo a priamo, na základe vlastného úsudku a rozhodnutia," podotkol Érsek.

Návrh na odvolanie tak podľa neho nesúvisí s odporúčaniami ÚHP, ktoré v posledných dňoch prezentovalo opozičné hnutie OĽaNO. Hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká uviedla, že rezort dopravy rovnako ako ŽSR neodmietli odporúčania ÚHP a Implementačnej jednotky. Dôkazom je podľa nej aj predchádzajúca spolupráca týchto inštitúcií, vďaka ktorej sa dosiahli významné úspory napríklad na nákupe trakčnej elektriny.

"V súčasnosti spoločne so ŽSR aktívne rokujeme s ÚHP a Implementačnou jednotkou o implementačnom pláne a opatreniach na zefektívnenie fungovania železníc, ktorý je kľúčový pre ich uvedenie do praxe," priblížila Ducká. Zároveň dodala, že ŽSR dokonca niektoré zmeny zaviedli, čím sa navrhované opatrenia dostali do života ŽSR ešte pred zverejnením správy ÚHP, pričom niektoré opatrenia nad rámec uvedenej správy iniciovali samotné železnice.