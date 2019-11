Dáda Patrasová o pekle s manželom: Felix je slaboch a ničí našu rodinu!

Vraví sa, že za všetkým hľadaj ženu. Svoje o tom vie aj nezabudnuteľná princezná Xénia zo seriálu Arabela, česká herečka a moderátorka detských programov Dáda Patrasová (63).

Už niekoľko rokov sa totiž verejne prepiera jej manželstvo s hudobníkom Felixom Slováčkom (76), ktorý sa netají, že jeho milenkou je o 40 rokov mladšia výtvarníčka Lucia Gelemová. Naposledy to bolo na pohrebe Karla Gotta († 80), keď Dáda prišla do Katedrály sv. Víta so svojím synom a jej manžel s mladou milenkou. Aj o tejto chúlostivej téme sme sa s Patrasovou rozprávali u nej doma na pražských Vinohradoch.

S Karlom Gottom ste boli veľmi blízki priatelia. Svedčia o tom aj obrazy, ktoré vám daroval a dodnes visia vo vašom dome na stene. Všimli sme si ale, že na jednom je váš manžel Felix Slováček zobrazený len čiastočne. Prečo?

Keď mi ho Karel daroval, povedal mi: „Vieš, ja som Felixa namaľoval len z polovice, pretože on je stále na cestách, polovicou je vlastne stále inde.“ Spomínam na všetky dni a večery, keď sme u nás spolu sedeli. Karel miloval jahňacie, robila som ho na veľa spôsobov podľa receptov z babičkinej Starej kuchárky. Rád experimentoval s jedlom, zbožňoval rôzne druhy chutí. Pochvaľoval si napríklad moje jahňacie na kyslých uhorkách a šunke.

Zvykol občas len tak pre zábavu zaspievať?

Bol neskutočne milý a pozorný. Pamätám si, že keď mal náš syn Felix pár mesiacov, Karel prišiel k nám na návštevu. Podišiel k synovej postieľke a začal mu spievať operné piesne. Malý Felix sa rozosmial, mával ručičkami a nožičkami. Karel dospieval a vyhlásil: „Tak pozor, to je prvé dieťa, ktoré sa pri mojom speve nerozplakalo!“ V minulosti bol medzi našou rodinou a Karlom Gottom naozaj veľmi úzky vzťah.

Kedy ten vzťah ochladol?

Myslím si, že Karel sa veľmi dištancoval od milenky môjho manžela. Možno bol dôvod to, že s tým nesúhlasil.

Napriek tomu váš manžel prišiel na zádušnú omšu s milenkou. Isto to nebolo pre vás príjemné. Ako vnímate jeho vzťah s Luciou Gelemovou?

Nazdávam sa, že to mal byť zas len jeden z Felixových tak­zvaných úletov a myslel si, že to bude trvať chvíľku. Ale netušil, akú má protivníčku. Tá pani sa na neho prilepila takým spôsobom, že to neviem pochopiť. To, ako sa napchala aj na pohreb Karla Gotta, s ktorým nemala nikdy nič spoločné, sa nedá ani komentovať. Ona už bola raz vydatá a myslím si, že jej bývalý muž si môže teraz ďakovať, že sa z toho vzťahu vymanil.

Ako môžete tak dlho žiť v tom, že je tu niekto, kto vám berie muža?

Chcela som to riešiť, navrhla som rozvod a aj som ho podala. No manžel ma prehovoril, že je to len epizóda a že to skončí. Prakticky ma donútil, aby som rozvod stiahla. Lenže oni spolu fungovali ďalej a ja som nevedela, čo by som mala urobiť. Bola som už totálne bez sily, bez energie. Myslím si, že keby chcel Felix s tou pani žiť, tak na rozvod pristúpi. Ale podľa mňa sa jej Felix nedokáže zbaviť, je pod vplyvom veľkej manipulátorky.

Vysvetlil vám, prečo vzťah neukončil alebo prečo sa nechce dať rozviesť?

Nedávno mi povedal, že ona si potrebuje nájsť niekoho, s kým bude žiť a s kým bude mať deti.

Čo ste mu na to povedali?

Samozrejme, že som stratila reč. Veď päť rokov ničí rodinu, naše deti, ubližuje nám všetkým. Gelemová sa potrebuje zviditeľniť, tak sa zviditeľnila cez môjho manžela a správa sa nepochopiteľne. Núti ho, aby hovoril, že je jeho partnerka. Je to strašné a viete ako to je: „stokrát nič umorilo vola“.

Zatiaľ ale asi ten pomyselný pohár nepretiekol...

Ja už toho mám naozaj dosť. Nemyslím si, že z Felixovej strany ide o nejakú frajerinu, skôr si myslím, že ako muž je slaboch.

Myslíte si, že sa časom veci tak či onak vyriešia?

Ale ako ten čas mám získať, keď Felix sem každý deň chodí? Je na mňa dobrý, milý, objíma ma, vyžaduje odo mňa všetko možné...

Prepáčte, ale asi nie je celkom normálne a už vôbec nie príjemné dávať sa objímať od niekoho, kto vám roky citovo ubližuje.

Nie je, to máte pravdu. Nie je to príjemné, no on ma neustále akoby hojdal na hojdačke. Raz sa správa krásne a hovorí, že všetko je inak a vzápätí mi zas zraní srdce. Už som ho žiadala, aby sme si to nejakým spôsobom vyjasnili, no s ním nie je reč. Len ma prosil, aby som sa nerozvádzala, lebo by si ju musel vziať.

Na to veľmi nie je čo povedať.

Nie je.

Určite ste si prešli rôznymi emočnými štádiami od plaču cez zúrivosť až k ľahostajnosti... Dokáže vás to ešte rozhodiť?

Prešla som si všetkým. Keď ste s niekým 40 rokov a máte s ním dve deti, nie je ľahké prijať to, ako sa správa. Žijete celý život s človekom, pri ktorom ste stáli, keď bol v totálnych problémoch a v nemilosti a dočkáte sa tohto. Je to smutné a časom si toho človeka prestávate pomalinky vážiť, pretože už nie je prečo. Pretože to, ako sa správa, je neodpustiteľné.

Ale keby ste veľmi trvali na rozvode, napokon k nemu príde a rozvediete sa. Vy ste mu v tomto ustúpili. Prečo?

Pozrite sa, Felix už nie je najmladší a je veľmi prchký človek. Beriem ohľad na jeho vek, nechcem byť ten, kto mu spôsobí nejaký kolaps. Veď máme spolu deti.

Tak to ste veľmi ohľaduplná.

Ja som tak vychovaná. Bohužiaľ som si vzala človeka, ktorý je silne egocentrický, sebecký a ktorý sa pozerá len na seba, nie na svoje deti, na rodinu.

V médiách sa rozpitvávalo, že máte problém s alkoholom. Je to pravda?

No práve, všeličo sa povie. Navyše, keď Felix plní jej rozkazy a podporuje jej výmysly... To mi ubližuje úplne najviac.

Hovorili s vaším manželom na tému nevery aj deti? Debatovali ste ako rodina o tej situácii?

Debaty boli, deti sa snažili s ním o tom hovoriť. On však buď mlčal, alebo sa s nimi kategoricky prestal baviť. Tak som im hovorila, aby si uňho nerobili zle, veď je to ich otec a my si to vyriešime.

V minulosti ste prekonali závažné ochorenie, keď ste takmer zomreli. Nemá to tiež vplyv na to, ako to všetko zvládate? Lebo, ako sa vraví, čo ťa nezabije, to ťa posilní...

Tak nejak. To, čo sa stalo počas operácie v januári 2015, mi otvorilo oči. Začala som všetko vnímať úplne inak. Mala som operáciu krčnej chrbtice, pri ktorej som už bola trošku na druhej strane, keď už som zažila stav, že vaša duša vyjde z tela, vy sa vidíte z pohľadu od stropu. Dusila som sa, pretože pri operácii mi zaliala pľúca krv. Videla som sa z iného pohľadu, lekári ma, našťastie, na poslednú chvíľu dali dohromady. Ocitla som sa na JIS-ke. Museli mi odčerpávať krv, ktorá sa mi vyliala do hrudníka a zasiahlo to pľúca. Bolo to naozaj na hrane života a smrti. Svojím spôsobom mi to však, paradoxne, aj pomohlo. Uvedomila som si určité hodnoty.

Bol vám vtedy manžel oporou?

Môj manžel bol vtedy v Španielsku na turné, na všetko som bola, ako vždy, sama. Bolo to strašné a som rada, že som na to tak trochu zabudla. Asi si Pán Boh prial, aby som tu zostala. Som za to rada kvôli deťom. Ale to, čo sa stalo pred piatimi rokmi s naším manželstvom, to ma dorazilo oveľa viac ako táto hrozná operácia.

Ako si vysvetľujete, že si pani Gelemová začala s oveľa starším, ženatým mužom?

Myslím si, že si môjho muža vybrala cielene. Je tam 40 rokov rozdiel, čo je dosť veľa. Nemyslím si, že je tam nejaká láska, pretože ho poznám veľmi dobre. Musím povedať, že to, čo sa deje, je strašné, nechápem to. Manžel chodí sem domov každý deň, pričom tej pani tvrdí, že sem nechodí. Veľa vecí mi Felix povie. Ja neviem, čím ho núti, alebo čím ho pri sebe dotyčná drží. Ale už ma to ani nebaví nejakým spôsobom riešiť. Už mi je to jedno. Už mi je to fakt jedno...

Nie je to tak, že si len nahovárate, že vám to je jedno?

Možno áno.

Rozprávali ste sa niekedy zoči-voči s pani Gelemovou?

Nie, nikdy. Videla som ju dvakrát v živote. Po prvý raz, keď za nami vybehla z obchodu, kde predávala u liečiteľa pána Havelku. Manžel tam totiž začal chodiť a keď som sa ho po čase pýtala, prečo ma tam nevezme, keď mám problém s krčnou chrbticou, tak ma tam vzal. Pani Gelemová za nami vybehla z obchodíku, že ako si nás veľmi váži, ako nás sleduje od malička a neviem, čo všetko ešte. Vrazila mi do ruky kartičku nejakých čmáraníc a jemu dala k narodeninám obraz. Takto sa vsakovala do našej rodiny. Felix mi povedal: No tak mi dala obraz, čo mám robiť? Musím ju pozvať na večeru! Tak sa to všetko začalo. Neviem, či je to z jej strany nejaký cielený zámer vsiaknuť sa do našej rodiny, alebo čo. Ale viem, že tam nie je žiadna láska.

Netajíte sa tým, že kým si váš manžel užíva s mladou milenkou, vy ste našli útechu v rodinnom priateľovi, Talianovi Vitovi.

S Vitom sa poznáme vyše dvadsať rokov. Žije na juhu Kalábrie a pracuje v cestovnom ruchu. Chodievali sme tam s deťmi na dovolenky, Vito bol vždy veľmi korektný, sympatický a ústretový, pomáhal nám. Naraz sa mi po rokoch ozval a povedal, že sa rozviedol s manželkou Júliou a že číta na internete, čo sa v našej rodine deje. Uistil ma, že keby som čokoľvek potrebovala, je tu pre mňa. Začali sme si písať a ja som sa z jeho esemesiek dozvedela, že ma roky miluje. Stál celý čas v pozadí, netrúfol si mi to povedať. Je to veľmi inteligentný, slušný človek. Z mojej strany to nebola hneď láska, tá narastala postupne. Písali sme si, potom sme sa stretli a naraz nás zasiahol pomyselný blesk.

Nie je to dôvod na to, aby ste so svojím životom niečo urobili? Alebo vám to takto vyhovuje?

Zatiaľ je to tak, ako to je. Ja mám v Česku svoju prácu, Vito má svoju prácu v Kalábrii. To je jediná prekážka, ktorá nás delí. Ale vídame sa, skôr však príde on za mnou než ja za ním. Trávime spolu aj Vianoce a Nový rok, sme spolu, ako sa najviac dá. V živote som s Felixom nebola tak často v styku, ako som s Vitom, pretože denne máme spoločné videohovory, ten kontakt je veľmi intenzívny. Zaplať pánboh, že je to tak, ako to je. Čo by som inak robila? Bola by som opustená, nešťastná, trápila by som sa.

A čo ak vám manžel povie, že so vzťahom s milenkou sekol a vracia sa späť? Ako to vyriešite?

On si môže hovoriť, čo chce. Gelemová ho nenechá. On je slaboch, pod papučou a bojí sa jej.

Ale čo ak predsa? Privítate Felixa s otvorenou náručou?

Nie. Vito je svetlo môjho života, akoby mi Pán Boh vzal kus rebra a dal mu ho. Je to niečo vyššieho, čo ma stretlo, nemyslím si, že je to len tak. A ďakujem za to, lebo sa dá povedať, že mi Vito zachránil život. Jeden čas som si myslela, že už ma to nebaví, že sa to nedá uniesť. A ono sa to dá uniesť, človek toho unesie veľmi veľa. Pán Boh ma poslal už raz späť a nemôžem mu urobiť, aby som niečo z jeho plánu prekazila.