Tínedžerku podviedol frajer len týždeň po tom, čo mu porodila dieťa: A to ešte neviete s kým!

Chloe Holme (18) z britského mesta Devon sa zamilovala do svojho kolegu Jacka (19), s ktorým pracovala v McDonalds´s.

Tínedžerka svojho frajera opísala ako fešáka, ktorý mal srdce zo zlata a rozmaznával ju. Neboli spolu ani rok, keď napriek užívaniu antikoncepčných tabletiek otehotnela. Hoci sa bála, že Jack vezme nohy na plecia, zachoval sa ako chlap a upokojil ju, že sa na dieťatko teší. ,,S vedomím, ako veľmi Jack naše bábätko chce, bolo všetko ľahšie. Nasťahoval sa za mnou do domu mojej mamy a pripravovali sme sa na úlohu rodičov,“ porozprávala Chloe pre The Sun.

Podľa nej bol Jack starostlivý a chodil s ňou na každý ultrazvuk. ,,Budete skvelí rodičia,“ spomína, čo si vypočula od ich spoločnej kamarátky Emmy (18). Tehotenstvo išlo bez problémov, no v 39. týždni musela Chloe podstúpiť urýchlený cisársky rez po tom, čo sa dieťatko prestalo hýbať. ,,Bola som vystrašená, ale Jack ma upokojoval a keď mi synčeka Georgea dali do náruče, moje obavy sa rozplynuli. Pozrela som sa na Jacka, ktorému stekali slzy dojatia a v tom momente bolo všetko perfektné,“ spomína.

Po dvoch dňoch ich pustili z nemocnice a prišla ich navštíviť Emma s veľkým darčekom pre bábätko. ,,Bola som prekvapená. Aj keď sme boli kamarátky, neboli sme si až také blízke a bola som vďačná za je štedrosť,“ opisuje Chloe pocity.dodala. Jej frajer bol zvyšok dňa nesvoj a nakoniec povedal, že pôjde na noc spať k mame, pretože sa cíti zničený a nevyspatý. Chloe bola zaskočená, ale povedala si, že možno mu spánok naozaj pomôže.

Lenže aj po návrate sa Jack správal čudne. O pár dní prišlo vysvetlenie samo, keď mladej mamičke napísala Emma. ,,Spala som s tvojím frajerom,“ priznala. ,,Stalo sa to v tú noc, keď vravel, že ide spať k mame. Myslím, že by si to mala vedieť.“ Jack sa po konfrontácii zrútil a priznal, že Chloe skutočne len týždeň po pôrode podviedol. Vysvetľoval, že bol unavený a zmätený, keďže ich vzťah aj narodenie Georgea prišlo tak rýchlo.

Vzťah mladého páru skončil, Jack sa odťahoval. ,,Prosil o druhú šancu, ale moje srdce bolo zlomené. Dôvera k nemu bola otrasená a nemohla som sa naňho ani pozrieť, keď prišiel, aby videl Georgea. Pár dní po rozchode Emma a Jack ohlásili, že sú vo vzťahu. Aj keď sa po niekoľkých mesiacoch rozišli, k Jackovi sa nikdy nevrátim,“ uzavrela Chloe s tým, že sa sústredí na výchovu ich syna.