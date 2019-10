Hovorkyňa opísala tajný príchod Gottovej domov: Ivana sa na Bertramku zakrádala o tretej v noci!

Čo prežíva Ivana Gottová, vdova po českom spevákovi Karlovi Gottovi, odtajnila teraz jeho hovorkyňa.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Aneta Stolzová pre rodinu maestra pracuje zjavne aj po jeho smrti a pre denník Právo porozprávala, aké dni prežíva vdova. Hovorkyňa jej vyjadrila svoj obdiv, ako situáciu zvláda a tiež zdôraznila, že Ivana je najmä žena a matka, ktorá sa musí vyrovnať so smrťou manžela a potrebuje pokoj.

,,Nikto vôbec netuší, čo Ivanka prežívala a čo okúsila v uplynulých dňoch, keď sa musela o tretej ráno tajne zakrádať do svojho domu, aby pri svetle baterky zbalila sebe aj deťom veci na pohreb a do školy,“ spomína Stolzová, ako bol vchod do vily na Bertramke preplnený kvetmi, sviečkami a darčekmi pre zosnulú legendu.

,,Musela si preraziť cestičku medzi sviečkami a potom ich zase vrátiť späť, aby nenarušila pietne miesto ktoré si pred domom verejnosť vytvorila. Plne ho rešpektovala a medzitým sa skrývala s deťmi po priateľoch,“ povedala hovorkyňa. Sviečky a kvety boli spred vily odpratené dva dni po pohrebe Gotta. Zatiaľ sa však vdova s dcérami Charlotte Ellou a Nelly Sofiou domov nevrátila.