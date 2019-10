Šporar trafil klinec po hlavičke: Kým my hráme s Pohroním, Wolverhampton hrá s Chelsea

Aktuálny ročník Európskej ligy UEFA má za sebou polovicu zápasov v základných skupinách. V 72 dueloch sa do streleckej listiny zapísalo 135 rôznych futbalistov a vôbec najlepším strelcom je so štyrmi gólmi útočník Slovana Bratislava Andraž Šporar.

Slovinský reprezentant skóroval aj vo štvrtkovom zápase proti anglickému Wolverhamptonu Wanderers, ale radosť z presného zásahu mu pokazila tesná prehra 1:2.

Hviezdny moment rodáka z Ľubľany prišiel ešte v úvodnej štvrťhodine, keď strelou zvnútra pokutového územia prekonal úradujúceho majstra Európy, Portugalčana Ruia Patrícia. "Ibrahim (Rabiu, pozn.) mi dal peknú prihrávku a potom som kopol loptu do bránky. Teší ma, že som dal gól v každom zápase, ale teraz nie som v dobrej nálade. Môj gól by som vymenil aj za remízu 0:0. Urobili sme však dve chyby, ktoré nepatria na túto úroveň futbalu," vyjadril sa Šporar krátko po skončení zápasu.

Slovinec počas svojej kariéry už nastúpil na štadióne Arsenalu či vo Wembley, no pre väčšinu hráčov Slovana išlo o jeden z najväčších zápasov ich kariéry. "Netreba príliš rozprávať o tom, akú kvalitu má Wolverhampton. V tíme je veľa Portugalčanov, Mexičan, Španiel, takže nehrajú typický ostrovný futbal. Je smola, že sme dnes nevyhrali alebo nezískali aspoň bod. Bolo by to oveľa lepšie. Ešte sa však hrá o deväť bodov, pôjdeme od zápasu k zápasu, no nesmieme robiť podobné chyby," skonštatoval Šporar.

Pri pohľade na štatistiky zápasu možno konštatovať vyrovnané čísla vo viacerých ukazovateľoch. Šporara neprekvapilo, že s účastníkom Premier League dokázali "belasí" držať krok po fyzickej stránke až do záverečného hvizdu. "Trénujeme každý deň, tak ako oni. Neprišli z Marsu, že by vedeli lepšie behať. Rozdiel je v tom, že je to anglický tím a hrá ťažšie zápasy. Kým my hráme s Pohroním, oni hrajú možno s Chelsea. Myslím si však, že na Tehelnom poli môžeme hrať aj s lepšími súpermi," uviedol 25-ročný útočník.

Wolverhampton po zmene strán zlepšil svoju hru, čo potvrdil aj strelec vyrovnávajúceho gólu Romain Saiss. "V druhom polčase sme hrali oveľa lepšie. V prvom sme neboli dobre organizovaní a dali sme im veľa priestoru. Po prestávke sme si vytvorili veľa šancí, strelili sme dva góly a zaslúžili sme si vyhrať. Pomohlo nám striedanie, keď nastúpil Adama Traoré. Snažili sme sa využiť jeho rýchlosť v krídelnom priestore. Nedávno som bol zranený, bolo to ťažké obdobie, ale som šťastný, že sa mi podarilo skórovať," uviedol pre klubový web marocký záložník.

Zverenci Jána Kozáka ml. najbližšie nastúpia v Európskej lige vo štvrtok 7. novembra, tentokrát na takmer 32-tisícovom Molineux Stadium, čo je domovský stánok Wolverhamptonu. "Myslím si, že všetci súperi sú silnejší doma. Aj pre mňa je lepšie hrať na Tehelnom poli, ale ja si užívam každý zápas, keď je plný štadión. Bude to ťažký duel, ale keby sme si nemysleli, že môžeme vyhrať, tak by sme tam ani nemuseli ísť," dodal Šporar.