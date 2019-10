Mladík († 25) chcel ochrániť priateľku pred násilníkmi: Krutá poprava!

Bránil svoju lásku, zaplatil za to životom!

Mladý Talian Luca Sacchi († 25) kráčal krátko pred polnocou spolu so svojou priateľkou po uliciach Ríma. Romantická prechádzka sa však skončila mimoriadne tragicky.

Párik totiž odzadu napadli dvaja zlodeji, ktorí ako na prvú zaútočili na dievčinu, udreli ju do hlavy a vzali jej batoh. Luca však ihneď začal konať a priateľku pred nimi bránil. Jeden v tom vytiahol zbraň a mladému hrdinovi chladnokrvne strelil do hlavy, informuje taliansky denník Il Messaggero. Privolaná záchranka ťažko zraneného muža previezla do rímskej nemocnice Svätého Jána. "Počula som dievča, ktoré zúfalo kričí o pomoc, pozrela som von z okna, no nič som nevidela, potom som poslala manžela, aby sa šiel pozrieť na ulicu," popísala dramatickú situáciu žena, ktorá býva v blízkosti miesta nešťastia.

Lucov zdravotný stav bol natoľko vážny, že ho lekári v nemocnici nedokázali zachrániť. Jeho vrahovia sú stále na úteku.