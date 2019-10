Do šou Česko Slovensko má talent mieri známa šansoniérka: Obstojí s týmto pred porotou?

Jojkárskou šou Česko Slovensko má talent už prešlo množstvo talentov a niektorým z nich dokonca táto šou otvorila dvere do veľkého sveta. O postup do finále zabojuje aj Beáta Cipková, ktorá sa pokúsi ohúriť porotu šansónom. Speváčka, ktorá sa šansónu venuje už neuveriteľných 25 rokov sa však do šou neprihlásila sama! Nám prezradila nielen to, kto má na svedomí jej účasť v šou, no aj to, z ktorého z porotcov má najväčší strach!