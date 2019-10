Za toto berie peniaze?! Kotlebovec Uhrík znemožnil Slovensko: Nechutný status o kolegyni!

Slovenský europoslanec Milan Uhrík (ĽSNS) môže v Európskom parlamente (EP) čeliť disciplinárnemu konaniu pre status na sociálnej sieti. Práve v ňom zosmiešnil poslankyňu Petru De Sutterovú pre jej transrodové správanie sa.

Uhrík v správe z 18. októbra upozornil na "prehnitosť bruselských inštitúcií", pričom uviedol, že "poslankyňa De Sutterová je 56-ročný belgický chlap, transvestita". "A teraz si predstavte, že toto čudo rozhoduje aj o budúcnosti Slovenska, európskych rodín, európskej civilizácie a kultúry," uviedol poslanec.

De Sutterová podľa informácií TASR už bola o tomto statuse informovaná. Belgičanka je členkou politickej frakcie Zelených, za ktorú získala predsednícke kreslo Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO).

TASR oslovila poslanca Uhríka, aby sa ku kauze vyjadril. "Disciplinárneho konania sa nebojím, napísal som len pravdu, že je to 56-ročný belgický chlap," uviedol, pričom dodal, že na objektívnom fakte, že biologicky nie je ženou, to nič nemení. Priznal, že najhoršie slovíčko, ktoré v statuse použil je "čudo", po anglicky queer, zo skratky LGBTIQ+, ktorú táto komunita používa. Dodal, že nazvať niekoho čudákom nemôže byť podkladom na disciplinárne stíhanie poslanca EP, pričom ani samotné disciplinárne konania by ho neumlčali.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) upozornila, že spolu s inými poslancami zvažuje podať oznámenie šéfovi EP Davidovi Sassolimu, aby začal konať prostredníctvom disciplinárneho výboru. S De Sutterovou sa stretáva vo Výbore pre zamestnanosť (EMPL). Spresnila, že transrodová europoslankyňa, ktorá je bývalou uznávanou profesorkou gynekológie na Univerzite v Gente, neprišla do EP riešiť zmenu svojho pohlavia, ale zaoberá sa otázkami verejného zdravia, klimatických zmien a ochranou spotrebiteľov.

Myslí si, že "keď v Európskom parlamente nemá (europoslanec) žiadnu agendu a keď mu nedovolia pracovať ani na jednom legislatívnom návrhu, vtedy sedí v kancelárii a rieši pohlavia kolegov a kolegýň". Zároveň zdôraznila, že sa s belgickou poslankyňou stretla na rokovaniach a vždy dokázala zaujať svojou perfektnou angličtinou, konštruktívnymi nápadmi a názormi napríklad o prepojení systémov sociálneho zabezpečenia.

Ivan Štefanec (KDH) potvrdil, že možnosť disciplinárneho konania bude koordinovať s ďalšími slovenskými poslancami. "Kritika pána Uhríka nebola vedená vo vecnej rovine a netýkala sa práce či politických postojov. Ide o osobný útok na človeka. Uhrík je predstaviteľom strany, ktorej členovia by mali byť tí poslední, kto na podobné veci poukazujú," povedal Štefanec.

Monika Beňová (Smer-SD) je kvestorkou a teda súčasťou vedenia EP. Podľa jej slov extrémisti si vždy namiesto práce hľadajú, na kom by sa mohli bezdôvodne vyvyšovať. "De Sutterová, ktorú si Uhrík vybral za svoj terč, je okrem iného profesorkou v oblasti reprodukčnej medicíny a bola rovnako ako ostatní poslanci EP legitímne zvolená v májových voľbách. Spochybňovanie kohokoľvek len na základe rodovej identity považujem za prejav absolútnej úbohosti," uviedla Beňová.

Dodala, že uvedený status je dôkazom, že europoslanec za Kotlebovu extrémistickú stranu si namiesto toho, aby sa v EP snažil presadiť aspoň niečo z toho, čo svojim voličom nasľuboval, radšej zaoberá výzorom iných ľudí.