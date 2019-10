Bývalý futbalista František Hanc sa vzdal života v hlavnom meste: Prečo som sa vrátil do Sniny?

Skromný, rozvážny, ale najmä chladnokrvný! Takto na trávniku aj v súkromí pôsobil a stále takým aj je František Hanc (45) zo Sniny, niekdajšia opora zadných radov našich a aj zahraničných klubov.

Kopačky však už dávnejšie zavrel do skrine a v súčasnosti sa venuje športu z druhej strany. Je zamestnancom rekreačných a športových služieb sninskej samosprávy, kde má na starosti športoviská a štadión. Okrem toho je prezidentom miestneho treťoligového MFK. Na záver hráčskej kariéry sa vrátil do Humenného do druhej ligy z rakúskeho SV Mattersburgu a doma odohral ešte niekoľko sezón. A ďalšie tri roky strávil v materskom MFK Košice už v tretej lige.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Najprv ako futbalista, potom ako hrajúci tréner a vypracoval som sa na manažéra. Prešiel som trénovaním všetkých vekových kategórií už od prípravky. V súčasnosti som prezidentom klubu a venujem sa ako tréner 15-ročným chlapcom. V podstate mám pod palcom všetkých, spolu až 11 tímov, pritom desať z nich je mužských. Celkovo je to 250 hráčov a 12 trénerov. Čo sa týka seniorov, účasť v tretej lige je akurát na naše pomery,“ spomenul Hanc a prezradil, že s futbalom sa, takpovediac, narodil a doteraz od neho neodišiel.

„Stále robím to, čo ma baví, som v dobrom kolektíve a s mladými. Navyše doma. Pôsobil som aj v zahraničí. Až 12 rokov sme žili mimo domova, no chceme tu žiť. Nejaké peniaze som zarobil, niečo zostalo a nároky na život nemám nadhodnotené,“ povedala niekdajšia opora najmä zadných radov viacerých tímov. Po konci kariéry si myslel, že bude mať čas na seba a rodinu, lenže dnes ho má ešte menej, než keď hrával.